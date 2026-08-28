توقايەۆ بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋگە تىيىم سالۋدى قولدادى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ 16 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىنە زاڭ ارقىلى تىيىم سالۋ جانە ت. ب. ماسەلەلەرگە توقتالدى.
- ۇكىمەت 16 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىنە زاڭ ارقىلى تىيىم سالۋدى ۇسىنىپ وتىر. بۇل ماسەلەگە تاياۋدا وتكەن تامىز كونفەرەنسياسىندا ارنايى توقتالىپ ءوتتىم. مۇنداي شارا الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە قابىلدانىپ جاتىر. مەن مۇنى قولدايمىن. وسى جۇمىسقا باسا نازار اۋدارۋ قاجەت دەپ سانايمىن. ءبىراق ءتيىستى زاڭدى قابىلداساق، ونى تولىعىمەن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەسىن ويلاۋىمىز كەرەك، سەبەبى، قاۋقارسىز زاڭ ەشكىمگە قاجەت ەمەس، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت ەنەرگەتيكا سالاسىنىڭ تەحنولوگيالىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، بالامالى ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن زاڭ جوبالارىن دا تەزدەتىپ قاراستىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سونداي-اق ونلاين-پلاتفورمالار مەن ماسس-مەديا ماسەلەسىنە قاتىستى زاڭدارعا ايرىقشا نازار اۋدارۋ كەرەك. اقپارات كەڭىستىگىندە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الەمدىك ساياساتتا ىقپالى زور مەملەكەتتەر ءبىزدىڭ پىكىرىمىزگە قۇلاق اساتىنى جونىندەگى پرەزيدەنت مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.