توقايەۆ ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرىمەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ XVIII بريكس سامميتى اياسىندا ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھايانمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھاياننىڭ استاناعا جاساعان ساپارىنىڭ تاريحي ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ اياسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرگەن ماڭىزدى قۇجاتتارعا قول قويىلعان ەدى.
– ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىز شىن مانىندە سان قىرلى سيپاتقا يە جانە كوپتەگەن باعىتتى قامتيدى. الداعى ۋاقىتتا دا بىرلەسكەن جۇمىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن كۇش جۇمىلدىرا بەرەمىز، – دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت پەن ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرى ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، اقپاراتتىق تەحنولوگيا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى تالقىلادى. اتالعان باستامالار ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى جانداندىرىپ، ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى تىعىز ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ٴا پرەزيدەنتى، شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھايانعا جىلى لەبىزىن جولداپ، ونىڭ قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋىن كۇتەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بۇگىن بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى.