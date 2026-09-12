KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرىمەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ XVIII بريكس سامميتى اياسىندا ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھايانمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى.

    Презиент
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھاياننىڭ استاناعا جاساعان ساپارىنىڭ تاريحي ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ اياسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرگەن ماڭىزدى قۇجاتتارعا قول قويىلعان ەدى.

    Глава государства встретился с Наследным принцем Абу-Даби
    Фото: Акорда


    – ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىز شىن مانىندە سان قىرلى سيپاتقا يە جانە كوپتەگەن باعىتتى قامتيدى. الداعى ۋاقىتتا دا بىرلەسكەن جۇمىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن كۇش جۇمىلدىرا بەرەمىز، – دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    پرەزيدەنت پەن ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرى ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، اقپاراتتىق تەحنولوگيا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى تالقىلادى. اتالعان باستامالار ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى جانداندىرىپ، ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى تىعىز ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ٴا پرەزيدەنتى، شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناھايانعا جىلى لەبىزىن جولداپ، ونىڭ قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋىن كۇتەتىنىن ايتتى.

    Мемлекет басшысы Абу Дабидің Тақ мұрагері Халед бен Мұхаммед Әл Наһаянмен кездесті
    Фото: Ақорда


    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بۇگىن بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور