تۇركىستاندا ماقتا اگروونەركاسىپتىك كەشەنى ىسكە قوسىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستاندا توقىما ونەركاسىبىنىڭ جاڭا ءداۋىرى باستالدى. تۇركىستان قالاسىنداعى «Turan» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا تولىق سيكلدى توقىما بۇيىمدارىن ءوندىرۋ بويىنشا ماقتا اگروونەركاسىپتىك كەشەنى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«تۇركىستان توقىما» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ (Kazakhstan Lihua) ءجىپ ءيىرىپ، ماتا وندىرەتىن ءىرى وندىرىستىك كەشەنى ءوز جۇمىسىن باستادى. بۇل ماڭىزدى وقيعا ءوڭىردىڭ عانا ەمەس، تۇتاس ەلدىڭ جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىن دامىتۋ جولىنداعى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالعانىن ايعاقتايدى.
سالتاناتتى شاراعا تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ قاتىسىپ، زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا قويىلعان تەرەڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەتتەرمەن تولىق ۇندەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءوڭىر باسشىسى ءوز سوزىندە تۇركىستان وبلىسىندا ماقتا كلاستەرىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىرعانىن جەتكىزدى. جاڭا زاۋىتتىڭ اشىلۋى ءوڭىر ەكونوميكاسىن دامىتۋداعى ستراتەگيالىق قادام ەكەنىن اتاپ وتكەن وبلىس اكىمى ماقتانى تەرەڭ وڭدەۋ ەكونوميكالىق تاۋەلسىزدىكتىڭ نەگىزى ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق تۇركىستاننىڭ بولاشاعى تەك رۋحاني-مادەني ورتالىق رەتىندە عانا ەمەس، ءوندىرىسى مەن يننوۆاتسياسى دامىعان زاماناۋي ەكونوميكالىق ورتالىق رەتىندە قالىپتاسۋى ءتيىس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى جولداۋىندا شيكىزاتقا تاۋەلدىلىكتەن ارىلىپ، دايىن ءونىم شىعارۋعا باسىمدىق بەرۋ قاجەتتىگىن ناقتى ايتتى. تۇركىستان وبلىسىندا وسى باعىتتا جۇمىستى جانداندىرىپ، ماقتا كلاستەرىن دامىتۋدى باستادىق. بۇل جۇمىستار ماقتانىڭ ەكسپورتتىق باعاسىنا تاۋەلدىلىكتەن ارىلتىپ قانا قويماي، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. الداعى 5 جىلدىقتا دايىن ءونىم شىعاراتىن تولىق سيكلدى كاسىپورىنداردى قۇرىپ، ماقتانى وسىرۋدەن باستاپ، كيىم توقۋعا قول جەتكىزەمىز. سونىڭ العاشقى قادامدارىنىڭ ءبىرى - «تۇركىستان تەكستيل» كاسىپورنى. بۇل - وڭىرىمىزدەگى توقىما ونەركاسىبىنىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ باستاۋى بولاتىن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا. ماقتا - ءوڭىرىمىزدىڭ باستى ستراتەگيالىق داقىلى. ەندىگى ماقسات - ونى تەك شيكىزات رەتىندە ەكسپورتتاۋ ەمەس، تەرەڭ وڭدەپ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋ. الداعى بەس جىلدا ماقتانى وسىرۋدەن باستاپ، ءجىپ ءيىرۋ، ماتا توقۋ جانە دايىن كيىم تىگۋگە دەيىنگى تولىق وندىرىستىك ت-سيكلدى قالىپتاستىرۋدى كوزدەپ وتىرمىز. «تۇركىستان تەكستيل» - وسى ۇلكەن ماقساتقا باستايتىن العاشقى ناقتى قادام. ءبىز تۇركىستان وبلىسىن دوتاتسيالىق ايماقتان ءوزىن-ءوزى تولىق قامتيتىن، ءوندىرىسى دامىعان وڭىرگە اينالدىرۋىمىز كەرەك. ال ونىڭ بىردەن-ءبىر جولى - ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە ءوندىرىس ورىندارىن اشۋ. سوندىقتان تۇركىستان وبلىسى ءۇشىن مۇنداي ءىرى ونەركاسىپتىك جوبالاردىڭ ماڭىزى زور. تۇركىستان - تەك رۋحاني شاھار عانا ەمەس، ءوندىرىسى مەن يننوۆاتسياسى دامىعان جاڭا ەكونوميكالىق ورتالىققا اينالادى، - دەدى نۇرالحان كوشەروۆ.
«Turan» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنان 42 گەكتار جەر بولىنگەن وندىرىستىك كەشەننىڭ جالپى ينۆەستيتسيالىق قۇنى - 86,2 ميلليارد تەڭگە. قۇرىلىس جۇمىستارى 2024 -جىلى باستالىپ، بيىل العاشقى كەزەڭى ىسكە قوسىلدى. جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە 430 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلدى. ال 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنا دەيىن زاۋىتتىڭ كەلەسى ءۇش كەزەڭى تولىق اياقتالىپ، قوسىمشا 2 مىڭعا جۋىق ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلادى. بۇل - تۇركىستان وبلىسى ءۇشىن الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق تۇرعىدان اسا ماڭىزدى كورسەتكىش. جاڭا جۇمىس ورىندارى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرىپ، ىشكى كوشى-قوندى ازايتۋعا، كاسىبي كادرلاردى وڭىردە ۇستاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
زاۋىت تولىق ىسكە قوسىلعان كەزدە جىل سايىن 11,4 مىڭ توننا ءجىپ، 47,3 ميلليون شارشى مەتر ماتا، 2 ميلليون توسەك- ورىن جابدىقتارى جيىنتىعى مەن 4 ميلليون كورپە ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل كورسەتكىشتەر وتاندىق جەڭىل ونەركاسىپتىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگىن ازايتىپ، ىشكى نارىقتى ساپالى قازاقستاندىق ونىممەن قامتاماسىز ەتۋگە جول اشادى. سونىمەن قاتار كاسىپورىن ونىمدەرىنىڭ ەداۋىر بولىگى ەكسپورتقا باعىتتالماق.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جوبا تۇركىستان وڭىرىندە جەڭىل ونەركاسىپتى جۇيەلى تۇردە دامىتۋعا، ماقتا سالاسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتى كۇشەيتۋگە سەرپىن بەرەدى. سونىمەن قاتار ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتىڭ مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانۋ ارقىلى شەتەلدىك جانە وتاندىق ينۆەستورلار ءۇشىن تارتىمدى وندىرىستىك الاڭ قالىپتاستىرادى. «تۇركىستان تەكستيل» زاۋىتىنىڭ ىسكە قوسىلۋى — ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ ءارتاراپتانۋىنا، جاڭا يندۋستريالىق باعىتتاردىڭ قالىپتاسۋىنا جانە تۇركىستاندى جاڭا ەكونوميكالىق ورتالىققا اينالدىرۋ جولىنداعى ناقتى ءارى ماڭىزدى قادام.
تۇركىستان تەك تاريحى تەرەڭ، رۋحانياتى بيىك قالا عانا ەمەس، ءوندىرىسى وركەندەگەن، بولاشاعى نىق ايماق رەتىندە دامۋىن جالعاستىرا بەرەتىنىنە بۇل جوبا ايقىن دالەل بولماق. تۇركىستان وبلىسىندا يمپورت الماستىراتىن 20 جوبا ىسكە اسىرىلادى. بۇل ءوز كەزەگىندە 53 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق يمپورت تاۋارلارىن الماستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. يندۋستريالدىق ايماقتاردا قۇنى 152 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 99 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلۋدا. 6 361 جۇمىس ورنى اشىلادى. بۇگىنگى تاڭدا 39 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن، 50 جوبا ىسكە قوسىلدى، 2609 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلدى. «Turan» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا 211,8 ميلليارد تەڭگەگە 28 ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.