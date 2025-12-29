تۇركىستاندا پلاستيك ىدىس شىعاراتىن زاۋىت اشىلدى
استانا. قازاقپارات-جاڭا جىل قارساڭىندا تۇركىستان قالاسىندا پلاستيك ىدىستار مەن پوليەتيلەن پاكەتىن وندىرەتىن كاسىپورىن اشىلدى. سونداي-اق جىلىنا 10 ميلليون مەتر دجينسى ماتاسىن وندىرەتىن زاۋىتتىڭ كاپسۋلاسى سالىندى.
بۇل كاسىپورىندار ءوڭىردىڭ وندىرىستىك الەۋەتىن ارتتىرىپ، بيزنەستىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى، - دەيدى جاۋاپتىلار. ورامداعى پوليەتيلەن پاكەتتەرى مەن پلاستيك ىدىستار شىعاراتىن زاۋىت تۇركىستان قالاسىنداعى ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا ىسكە قوسىلدى. جوبانى جەكە ينۆەستور جۇزەگە اسىرىپ، 4 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالدى. 60-دان اسا جۇمىس ورنى اشىلدى.
گۇلىماي ءابىشوۆا، جۇمىسشى:
- جۇمىس جاقسى، تازا. شامالى شۋلى دەمەسەڭ، وعان دا ۇيرەنىپ كەتەسىڭ. اۋىسىمدى كوبەيتپەكشىمىز. ازىرگە وزدەرى باسىپ ىستەپ جاتىر. ءبىز دۇرىس ىستەمەي جاتسا، توقتاتىپ قالۋدى ۇيرەنىپ الدىق. وزىمە ۇنادى.
بولات قالمۇرزايەۆ، زاۋىت ديرەكتورى:
- بىزدە ءبىر رەت قولداناتىن پاكەت، ىدىس-اياق، تاسقا دا زاتتار شىعادى. الداعى ۋاقىتتا مايلىق (سالفەتكا)، ءبىر قولداناتىن ىدىستار، تاعى باسقا نارسەلەردى شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. دجينسى ماتاسى وندىرىلەدى سونداي-اق دجينسى ماتاسىن وندىرەتىن زاۋىتتىڭ ىرگەتاسى قالاندى. مۇندا جىلىنا 30 مىڭ توننا ماقتا-ماتا ءجىبى مەن 10 ميلليون مەتر دجينسى ماتاسى وندىرىلەدى. مىڭنان اسا جۇمىس ورنى اشىلماق.
جيىندا وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ وڭىردەگى ماقتا 100 پايىز وزىمىزدە وڭدەلىپ، دايىن ونىمدەر شىعارىلاتىنىن جەتكىزدى.
نۇرالحان كوشەروۆ، وبلىس اكىمى:
- ءبىزدىڭ ەكونوميكانى ءارى قاراي ءوسىرىپ، دامىتاتىن شيكىزات، مۇناي ەمەس، وسىنداي وزىمىزدە شىعاتىن ءونىمدى تەرەڭ وڭدەپ، ءوز ءوڭىرىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن كوتەرۋىمىز كەرەك. الداعى ۋاقىتتا كلاسستەرلىك دامىتۋدى قولعا الىپ، ماقتاشىلارىمىزدىڭ ەكسپورتتىق تاۋەلدىلىگىن تولىق جوياتىن بولامىز. نىساننىڭ جالپى اۋماعى 20 گەكتاردى قامتيدى. جوبانى ءۇش كەزەڭ بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. قۇنى 23 ميلليارد تەڭگە. دايىن ونىمدەر ەۋروپا مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ەكسپورتقا شىعارىلادى.
24.kz