تۇركيا ورتاق ءالىپبي ماسەلەسىندە العاشقى قادامدى جاساپ جاتىر - ەردوعان
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان گابالادا ءوتىپ جاتقان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىندە سويلەگەن سوزىندە انكارا ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ەنگىزۋ جولىندا العاشقى پراكتيكالىق قادام جاساپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- تۇركيا ورتاق ءالىپبي ماسەلەسىندە العاشقى قادام جاساپ جاتىر. ءبىز شىڭعىس ايتماتوۆ پەن وعىزناما تۋرالى ءبىرتۇتاس الىپبيدە باسىلعان شىعارما شىعاردىق. بۇگىندە بۇل كىتاپتار مادەني بىرلىكتىڭ سيمۆولى رەتىندە ەلدەرىمىزدىڭ باسشىلارىنا سىيعا تارتىلدى، - دەدى ەردوعان.
تۇرىك باسشىسى ءبىرتۇتاس جازۋ تۇركى حالىقتارى اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ول سونداي- اق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە ورتاق اقپاراتتىق كەڭىستىك قۇرۋ ماقساتىندا الداعى قاڭتاردا انكارادا تۇركى مەديا قوعامداستىعىنىڭ فورۋمىن وتكىزۋ جوسپارىن جاريالادى.
سونىمەن قاتار تۇركيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تۇركيا سامارقاندتا وتەتىن يۋنەسكو- نىڭ 43- باس كونفەرەنسياسىندا 15 -جەلتوقساندى تۇركىتىلدەس تىلدەر كۇنى دەپ جاريالاۋدى ۇسىنادى.
- بۇل تۇركى تىلدەرىنىڭ تاريحي- مادەني ءرولىن جانە رۋحاني بىرلىككە ۇمتىلۋىمىزدى كورسەتەدى، - دەدى ەردوعان.
بۇعان دەيىن سامميتتە ءسوز سويلەگەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىكتىرىلگەن اۋماقتىق قاۋىمداستىقتار اياسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىنعانىن حابارلاعان ەدىك.