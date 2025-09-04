ق ز
    15:42, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تۇركيا پرەزيدەنتى قازاق وفيتسەرىنە ديپلوم تابىستادى

    انكارا. KAZINFORM - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى - انكارادا جاندارمەريا جانە جاعالاۋ كۇزەتى اكادەمياسى تۇلەكتەرىنىڭ سالتاناتتى شىعارىلىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ۇلاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Ұлттық ұлан

    تۇلەكتەر قاتارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىنىڭ توعىز جاس وفيتسەرى دە بار.

    ءىس-شارانىڭ مارتەبەلى قوناعى رەتىندە تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاتىستى. رەجەپ تايىپ ەردوعان ۇلتتىق ۇلاننىڭ لەيتەنانتى اسحات سۇلتاناحمەتكە اكادەميا ديپلومىن ءوز قولىمەن تابىستادى. بۇل وقيعا قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ايقىن كورىنىسى بولدى.

    Фото: Ұлттық ұлан

    تۇركيا تاراپىنىڭ رەسمي شاقىرۋى بويىنشا سالتاناتتى راسىمگە ەلىمىزدىڭ قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنەن ارنايى دەلەگاتسيا قاتىستى. دەلەگاتسيانى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -ۇلتتىق ۇلاننىڭ باس قولباسشىسى گەنەرال-مايور اڭساعان بالتابەكوۆ باستاپ باردى.

    Фото: Ұлттық ұлан

    ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق وكىلدەر جاندارمەريا جانە جاعالاۋ كۇزەتى اكادەمياسىنىڭ جەكە قۇرامدى دايارلاۋ جۇيەسىمەن جانە زاماناۋي اسكەري ءبىلىم بەرۋ ادىستەمەلەرىمەن تانىستى. سونىمەن قاتار دەلەگاتسيا جاندارمەريانىڭ لوگيستيكا قولباسشىلىعىندا، ارنايى ماقساتتاعى JÖAK بولىمشەسىنىڭ وقۋ ورتالىعىندا، سونداي-اق بايلانىس ەلەكتروندىق جۇيەلەرى مەن اقپاراتتىق جۇيەلەردى باسقارۋ ورتالىعىن كوردى.

    ساپار بارىسىندا اڭساعان سكەندىر ۇلى جاندارمەريانىڭ باس قولباسشىسى ارميا گەنەرالى الي چارداكچىمەن كەزدەستى.

    Фото: Ұлттық ұлан

    ۇلتتىق ۇلاننىڭ باس قولباسشىسىنىڭ تۇركياعا ساپارى اسكەري سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام.

    بۇل ساپار تاجىريبە الماسۋعا، كاسىبي بايلانىستاردى نىعايتۋعا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ۇلانى مەن تۇركيا جاندارمەرياسى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى نىعايتۋعا جول اشتى.

    Фото: Ұлттық ұлан
    Фото: Ұлттық ұлан
    Фото: Ұлттық ұлан
    Фото: Ұлттық ұлан
    Фото: Ұлттық ұлан

     

