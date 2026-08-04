تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بارلىق ەلىندە ىشكى كۋالىكپەن ساياحاتتاۋ قولجەتىمدى بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى (ت م ۇ) كەڭىستىگى ءۇشىن ەلدەر اراسىنداعى ساياحاتتى جەڭىلدەتۋ جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ ءۇشىن جاڭا باستامالار ازىرلەنىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى (ت م ۇ) اياسىندا ءوزارا ساياحاتتاردى ايتارلىقتاي جەڭىلدەتۋ جانە جاڭا مادەني جوبالاردى ىسكە قوسۋ بويىنشا دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى انكارا - تۇركى الەمىنىڭ تۋريزم استاناسى» كەلىسىمىنە قول قويۋ راسىمىندە تۇركيانىڭ بيلىكتەگى «ادىلەت جانە دامۋ پارتياسى» (ءا د پ) ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانە تۇركى مەملەكەتتەرىمەن بايلانىس جونىندەگى ءتوراعاسى كيۋرشاد زورلۋ «مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇركىتىلدەس ەلدەردىڭ ينتەگراتسياسى جاڭا پراكتيكالىق دەڭگەيگە ءوتىپ، ەڭ الدىمەن ادامي بايلانىس پەن جاستار ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
نەگىزگى باستامالاردىڭ ءبىرى ىشكى جەكە كۋالىكتەرمەن ساياحاتتاۋ تاجىريبەسىن كەڭەيتۋ بولادى. بۇل رەجيم قازىردىڭ وزىندە تۇركيا مەن ازەربايجان اراسىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر. بولاشاقتا بۇل تاجىريبەنى تۇركى الەمىنىڭ بارلىق مەملەكەتىنە كەڭەيتۋ جوسپارلانعان.
بۇدان باسقا، ت م ۇ ەلدەرى ءۇشىن ءبىرىڭعاي مۇراجاي كارتاسى جوباسى سوڭعى كەزەڭدە. ول تۋريستەرگە مۇراجايلارعا ءبىرىڭعاي بيلەتپەن بارۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ساياحات شىعىندارىن ازايتادى جانە ورتاق تاريحي- مادەني مۇرا نىساندارىنا قول جەتكىزۋدى جەڭىلدەتەدى.
بەلگىلى بولعانداي، تۇركياعا جىل سايىن تۇركى مەملەكەتتەرىنەن شامامەن 3,5 ميلليون تۋريست كەلەدى، ال كەرى باعىتتا شامامەن 1 ميلليون تۋريست ساياحاتتايدى. ءوزارا تۋريستىك اعىندى ارتتىرۋ ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە اۋە كومپانيالارىمەن باعانى وڭتايلاندىرۋ جانە باعىت جەلىسىن كەڭەيتۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى زورلۋ پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعان ۇسىنعان «تۇركيا كىتابى» تۇجىرىمداماسى تۋرالى باياندادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما تۇرىك ازاماتتارىنىڭ تاريحىن باۋىرلاس حالىقتاردىڭ تاريحىمەن بىرىكتىرەدى جانە «تۇركى الەمىنىڭ عاسىرلارى» ستراتەگياسىن كورسەتەدى.
بىرلەسكەن باستامالاردى ىلگەرىلەتۋدىڭ تاعى ءبىر الاڭى - جاقىن ارادا انتاليادا وتەتىن ب ۇ ۇ كليماتتىڭ وزگەرۋى جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنسياسى تاراپتارىنىڭ 31- كونفەرەنسياسى (COP31) بولادى. فورۋم اياسىندا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ بىرلەسكەن ەكولوگيالىق جانە ايماقتىق جوبالارعا ارنالعان ارنايى كەزدەسۋى جوسپارلانعان.
تۋريزم جانە گۋمانيتارلىق باستامالاردى قولداۋ ءۇشىن انكارانى دامىتۋ اگەنتتىگى توعىز پيلوتتىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا 5 ميلليون تۇرىك ليراسىن (شامامەن 105 مىڭ ا ق ش دوللارى) ءبولدى. جىل سوڭىنا دەيىن تۇركيا مەن تۇركى الەمىنىڭ باسقا مەملەكەتتەرى اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان 30-دان استام اكادەميالىق، مادەني جانە ەكونوميكالىق باستامالاردى قارجىلاندىرۋ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە ءۇش تۋريستىك وڭىردە جاڭا اۋەجاي سالىنىپ جاتقانىن حابارلادىق.
سونداي-اق تۇركىستان العاش رەت ەڭ تانىمال تۋريستىك وڭىرلەردىڭ قاتارىنا ەنگەنىن جازدىق.