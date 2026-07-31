تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ العاشقى بىرلەسكەن سپۋتنيگى 2027 -جىلى ۇشىرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا سپۋتنيكتىڭ ينجەنەرلىك مودەلى تولىق جينالدى، جوبا بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ىسكە اسىرىلۋدا، ال عارىش اپپاراتىن ۇشىرۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى تەحنولوگيلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بولىپ تابىلاتىن ۇيىمنىڭ العاشقى بىرلەسكەن سپۋتنيكتىك جوباسى - OTS- SAT- تى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ عارىش اپپاراتىن ازىرلەۋدى استاناداعى عارىش اپپاراتتارىنىڭ قۇراستىرۋ- سىناۋ كەشەنى بازاسىندا قازاقستاندىق ينجەنەرلەر مەن ماماندار جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا سپۋتنيكتىڭ ينجەنەرلىك مودەلى تولىق جينالدى، جوبا بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ىسكە اسىرىلۋدا، ال عارىش اپپاراتىن ۇشىرۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.
جوبانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى دايىنداۋعا، سونداي-اق قارجىلاندىرۋ جانە سپۋتنيكتى ۇشىرۋدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا جاسلان ماديەۆ OTS- SAT جوباسىنىڭ ءساتتى جۇزەگە اسۋى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ العاشقى پراكتيكالىق عارىش جوباسى بولاتىنىنا، تۇركى ەلدەرىنىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتىپ، بىرلەسكەن عارىش باستامالارىن دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.