KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ العاشقى بىرلەسكەن سپۋتنيگى 2027 -جىلى ۇشىرىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا سپۋتنيكتىڭ ينجەنەرلىك مودەلى تولىق جينالدى، جوبا بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ىسكە اسىرىلۋدا، ال عارىش اپپاراتىن ۇشىرۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.

    Түркі мемлекеттері ұйымының алғашқы бірлескен спутнигі 2027 жылы ұшырылады
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى تەحنولوگيلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بولىپ تابىلاتىن ۇيىمنىڭ العاشقى بىرلەسكەن سپۋتنيكتىك جوباسى - OTS- SAT- تى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    Түркі мемлекеттері ұйымының алғашқы бірлескен спутнигі 2027 жылы ұшырылады
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ عارىش اپپاراتىن ازىرلەۋدى استاناداعى عارىش اپپاراتتارىنىڭ قۇراستىرۋ- سىناۋ كەشەنى بازاسىندا قازاقستاندىق ينجەنەرلەر مەن ماماندار جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا سپۋتنيكتىڭ ينجەنەرلىك مودەلى تولىق جينالدى، جوبا بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ىسكە اسىرىلۋدا، ال عارىش اپپاراتىن ۇشىرۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.

    جوبانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى دايىنداۋعا، سونداي-اق قارجىلاندىرۋ جانە سپۋتنيكتى ۇشىرۋدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    Түркі мемлекеттері ұйымының алғашқы бірлескен спутнигі 2027 жылы ұшырылады
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا جاسلان ماديەۆ OTS- SAT جوباسىنىڭ ءساتتى جۇزەگە اسۋى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ العاشقى پراكتيكالىق عارىش جوباسى بولاتىنىنا، تۇركى ەلدەرىنىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتىپ، بىرلەسكەن عارىش باستامالارىن دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور