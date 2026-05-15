تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارىنا GovТесh سيفرلىق شەشىمدەرى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستاندا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ پرەزيدەنتتەرىنە قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەكونوميكاسىن دامىتۋ جانە ايماقتاعى تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ باستامالارى جايىندا مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مارتەبەلى مەيماندارعا ەلىمىز ج ي- ءدى ستراتەگيالىق باسىمدىق رەتىندە قاراستىراتىنىن باياندادى. بۇل ورايدا ينفراقۇرىلىمدى، ادامي كاپيتالدى جانە يننوۆاتسيالىق ونىمدەردى دامىتۋ ارقىلى تولىق ەكوجۇيە قۇرىلماق.
بۇگىندە قازاقستاندا Starlink جانە OneWeb كومپانيالارىنىڭ جەرسەرىكتىك بايلانىس تەحنولوگيالارى بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلۋدە. ترانسكاسپي تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن تارتۋ ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
ەسەپتەۋىش قۋاتىن ارتتىرۋ بۇل سالاداعى ماڭىزدى قادامعا اينالدى. ايماقتاعى ەڭ ءىرى سۋپەركومپيۋتەرلەر ىسكە قوسىلدى. ەندى «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابى» اتتى اۋقىمدى جوبا قولعا الىنباق. قۋاتتىلىعى 1 گۆت- تان اساتىن حاب AI- ەسەپتەۋلەردى ۇسىنۋعا نەگىزدەلگەن ەكونوميكانىڭ جاڭا ەكسپورتتىق مودەلىنىڭ ىرگەسىن قالايدى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ىنتىماقتاستىعى عارىش سالاسىندا دا ناتيجە بەرۋدە. ەلىمىز وزبەكستان، تۇركيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرىمەن بىرلەسىپ، CubeSat عىلىمي جەرسەرىگىن ازىرلەپ جاتىر. ونى عارىشقا كەلەسى جىلى ۇشىرۋ جوسپارلانعان.
جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە كەڭىنەن قولدانىلۋدا. eGov AI اسسيتەنتى، AlemGPT پلاتفورماسى سەكىلدى شەشىمدەر مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى اناعۇرلىم جەتىلدىرە تۇسەدى.
قازاقستاندا مەكتەپتەر مەن TUMO ورتالىقتارىنان باستاپ، ارناۋلى AI Research ۋنيۆەرسيتەتتەردە جالعاساتىن ۇزدىكسىز ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى قالىپتاسىپ كەلەدى.
اlem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى ماماندار مەن ستارتاپتار توعىساتىن ورىنعا اينالا الادى. وندا زەرتتەۋ جۇمىستارىنان جاڭا ءونىمدى قولدانىسقا ەنگىزۋگە دەيىنگى تولىق سيكل جۇزەگە اسىرىلادى.
پرەزيدەنتتەرگە كولىك-لوگيستيكا كەشەنىن سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى تانىستىرىلدى. سالاعا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ۇدەرىستەردى جەڭىلدەتۋگە، كەدەرگىلەردى ازايتۋعا جانە ءوڭىردىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا جول اشادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان سيفرلىق شەشىمدەردىڭ ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ جونىندە باستاما كوتەرگەنى بەلگىلى. ت م ۇ- عا مۇشە ەلدەر بۇل ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىردى. سونىڭ ناتيجەسىندە بانگكوك قالاسىندا وتكەن ب ۇ ۇ- نىڭ ازيا مەن تىنىق مۇحيتى ايماعىنا ارنالعان ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كوميسسياسىنىڭ 82-سەسسياسىندا ورتالىقتى الماتى قالاسىندا اشۋ تۋرالى قارار قابىلداندى. قازاقستان تاراپى ءوز باستاماسىن قۋاتتاعانى ءۇشىن سەرىكتەستەرىنە العىس ايتتى.