تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارى Turkistan ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ رۋحاني مۇراسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى XIV- XV عاسىرلارعا تيەسىلى سيرەك جادىگەرلەر كورمەسىن تاماشالادى. ول قوجا احمەت ياساۋيدىڭ ءومىر جولى مەن كەسەنەنىڭ تاريحىنان سىر شەرتەدى. سونىڭ ىشىندە XIV عاسىردان بەرى ساقتالعان قابىرحانانىڭ اعاش ەسىگى بار. ەسىك سۇيەكپەن، قاڭىلتىرمەن جانە التىن جالاتىلعان جازۋلارمەن بەزەندىرىلگەن. سونداي-اق كۋفا مەن سۋلۋس ۇلگىسىندەگى اراب ماتىنىمەن ورنەكتەلگەن.
مارتەبەلى مەيماندارعا ءامىر تەمىردىڭ تاپسىرىسىمەن جاسالعان قولا شىراعداندار، XV عاسىرعا ءتان اسپالى قولا كانديلدەر مەن ايداھار بەينەسىندە ناقىشتالعان قوس قۇلاقتى شامدار كورسەتىلدى.
مەنىڭ ەرەكشە ساۋلەتتىك ەلەمەنتى - كەسەنە كۇمبەزىنىڭ ۇشار باسىندا ورنالاسقان كونە كۋببا (مىستان جاسالعان).
زالداعى اسا قۇندى جادىگەردىڭ ءبىرى- XVIII- XIX عاسىرلارعا جاتاتىن قوجا احمەت ياساۋي قۇلپىتاسىنىڭ قابىرجاپقىشى. ونىڭ بەدەرلى ويۋ-ورنەكتەرى ءدىني سيمۆوليزمدى، گەومەتريالىق كومپوزيسيانى، كالليگرافيانى ۇشتاستىرادى. ورتالىق ازياداعى يسلام مادەنيەتىندە قابىرجاپقىش رۋحاني قۇرمەتتىڭ بەلگىسى سانالادى.