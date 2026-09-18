تۇركى مەملەكەتتەرى ءوز پوليتسياسىن قۇرادى
استانا. قازاقپارات - ياعني ينتەرپول مەن ەۋروپولعا سەرىكتەس تۇركپول پايدا بولادى. بۇل ماسەلە استانادا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ىشكى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا كوتەرىلدى. باستاماشى تۇركيا.
- TürkPol. اتاۋىنىڭ ءوزى ايتىپ تۇرعانداي، تۇركى ەلدەرىنە ورتاق قۇرىلىم. بۇل ۇيىم ەۋروپاداعى Europol, حالىقارالىق دەڭگەيدەگى Interpol سەكىلدى قىلمىسقا قارسى كۇرەستە تۇركىلەردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن قامتاماسىز ەتەدى. باستاماعا قازاقستان، ازەربايجان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان تاراپتارى قولداۋ ءبىلدىردى.
الدىمەن تۇركىلەردىڭ قىلمىسقا قارسى كۇرەس كەڭەسى قۇرىلادى. ونىڭ اياسىندا ترانسشەكارالىق قىلمىسقا، لاڭكەستىك مەن ەسىرتكى اينالىمىنا، زاڭسىز كوشى-قون، قۇمار ويىندارىنا قارسى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جولعا قويىلماق. ال تۇركپول وسى ىنتىماقتاستىق ودان ءارى جۇيەلەۋدىڭ كەلەسى تەتىگى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
مۇستافا چيفتچي، تۇركيا ىشكى ىستەر ءمينيسترى:
- بۇل قۇرىلىم ىزدەۋدە جۇرگەن ادامداردى انىقتاۋ ءۇشىن ورتاق جۇيە قۇرۋعا جول اشادى. بۇدان بولەك، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىن وقىتۋ، زاڭنامامەن الماسۋ جانە الەۋەتتى ارتتىرۋ سياقتى كوپتەگەن باعىتتاعى ىنتىماقتاستىعىمىز ءۇشىن بەرىك نەگىز بولادى دەپ سەنەمىز. كەلىسسوز ۇدەرىسىن اياقتاپ، قۇجاتتى كەلەسى ايدا انكارادا تۇركى ەلدەرى باسشىلارىنىڭ وتىرىسىندا قابىلداۋىمىز مۇمكىن.
باۋىرلاس ەلدەر قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى بايلانىستى بۇعان دەيىن دە نىعايتا تۇسكەن. بىلتىر تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ پوليتسيا اكادەمياسى پلاتفورماسى، قىسقاشا تۇركپاپ تەتىگى كۇشىنە ەندى. قازىر تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر. ال استاناداعى جيىندا قاۋىپسىزدىكتەن بولەك تۇركى ەلدەرى ازاماتتارىنىڭ ورتاق ءتولقۇجاتتىق باقىلاۋ بەكەتىن قۇرۋ ماسەلەسى دە ءسوز بولدى. بۇل جۇيە ىسكە قوسىلسا، قازاقستاندىقتاردىڭ تۇركى ەلدەرىنە شەكارادان ءوتۋ ءراسىمى جەڭىلدەيدى.
مۇستافا چيفتچي، تۇركيا ىشكى ىستەر ءمينيسترى:
- ەۋروپا ەلدەرىنە بارعان كەزدە مۇنى كورىپ ءجۇرمىز. ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى ءبىر باقىلاۋ بەكەتىنەن، ال باسقا ەلدەردىڭ ازاماتتارى باسقا باقىلاۋ بەكەتىنەن وتەدى. وسىعان ۇقساس جۇيەنى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اراسىندا دا ەنگىزۋ باعىتىنداعى جۇمىستارىمىز جالعاسىپ جاتىر.
تۇركى ەلدەرى اراسىندا جەكە كۋالىكپەن ساپارلاۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋ ماسەلەسى دە تالقىلاندى. قازىر مۇنداي ءتارتىپ تۇركيا مەن ازەربايجان، تۇركيا مەن سولتۇستىك كيپر تۇرىك رەسپۋبليكاسى اراسىندا قولدانىلادى. ەندى وسى تاجىريبەنى وزگە تۇركى مەملەكەتتەرىنە ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. مينيسترلەر دەڭگەيىندە كوتەرىلگەن بۇل ۇسىنىستار كەلەسى ايدا انكارادا وتەتىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى كوشباسشىلارىنىڭ سامميتىندە قارالادى.
24.kz