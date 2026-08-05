ترانسكاسپي سيفرلىق ءدالىزىن سالۋدىڭ ەڭ كۇردەلى كەزەڭى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە تەلەكوممۋنيكاسيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ءبىرى - كاسپي تەڭىزىنىڭ ءتۇبى ارقىلى تارتىلاتىن ترانسكاسپي سۋاستى تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن (ت و ب ج) سالۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭى اياقتالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سۋاستى كابەلى قازاقستان جاعالاۋىنا ءساتتى جەتكىزىلىپ، «قازاقتەلەكوم» ا ق مەن AzerTelecom International كومپانيالارى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان جوبانىڭ ەڭ كۇردەلى بولىگى اياقتالدى. اقتاۋ - سۋمگايىت باعىتى بويىنشا وتەتىن جاڭا مارشرۋت قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن بىرىكتىرىپ، ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى دەرەكتەردى جوعارى جىلدامدىقپەن تىكەلەي جەتكىزەتىن دالىزگە اينالادى. جوبا حالىقارالىق بايلانىس سەنىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ەكى ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كۇشەيتەدى.
تەڭىزدەگى قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ اياقتالۋ بارىسىمەن كابەل توسەيتىن كەمەنىڭ بورتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، «قازاقتەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين جانە AzerTelecom International كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى انا ناكاشيدزە تانىستى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى نورماتيۆتىك، ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە كەدەندىك راسىمدەردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە قۇرىلىس جۇمىستارى اكىمشىلىك كىدىرىسسىز جەدەل باستالدى.
اتالعان جوبا 2025 -جىلى باستالعان بولاتىن. ماماندار ينجەنەرلىك ىزدەنىستەر جۇرگىزىپ، وڭتايلى باعىتتى ايقىنداپ، كابەلدى سىناقتان وتكىزدى.
- ءبىز ترانسكاسپي سۋاستى تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن سالۋدىڭ ەڭ كۇردەلى كەزەڭىن - كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانى ارقىلى كابەل توسەۋ جۇمىستارىن اياقتادىق. جاڭا مارشرۋت قازاقستاننىڭ الەمدىك دەرەكتەردى بەرۋ جەلىلەرىمەن سيفرلىق بايلانىسىن كۇشەيتىپ، جاساندى ينتەللەكت، «بۇلتتى» تەحنولوگيالار جانە زاماناۋي دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ نەگىزىن قالايدى. سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى جۇيەلى تۇردە دامىتا وتىرىپ، قازاقستان ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سيفرلىق كوپىر رەتىندەگى ۇستانىمىن نىعايتا تۇسۋدە، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
سۋاستى كابەلىن توسەۋ جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا باستالدى. قۇرىلىس تاۋلىك بويى سۋ سىيىمدىلىعى 20 مىڭ توننادان اساتىن مامانداندىرىلعان كەمەنىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلدى. جوباعا 70 مامان تارتىلدى.
- بۇل جوبا كەز كەلگەن دەڭگەيدەگى كۇردەلى ينفراقۇرىلىمدىق مىندەتتەردى رەكوردتىق مەرزىمدە جۇزەگە اسىرا الاتىنىمىزدى دالەلدەيدى. ءبىز سيگنالدىڭ كىدىرىسى بارىنشا از بولاتىن جوعارى جىلدامدىقتى سيفرلىق ماگيسترال قالىپتاستىرىپ جاتىرمىز. ول حالىقارالىق ترافيك سەنىمدىلىگىنىڭ جاڭا ستاندارتتارىن بەلگىلەيدى. بۇل - جەلىمىزدىڭ تۇراقتىلىعىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا ءارى الەمدىك دەڭگەيدەگى ينفراقۇرىلىمعا قول جەتكىزەتىن بيزنەس ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر، - دەدى «قازاق تەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين.
قازىرگى ۋاقىتتا كابەلدى جاعالاۋداعى ينفراقۇرىلىمعا قوسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. كۇزدە جەر ءۇستى ينفراقۇرىلىمىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاپ، ىسكە قوسۋ-باپتاۋ جۇمىستارىن جانە جۇيەنى كەشەندى تەستىلەۋدى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ماگيسترالدى سالۋ جانە ونى كەيىننەن پايدالانۋ جۇمىستارىنا «قازاقتەلەكوم» ا ق مەن AzerTelecom International كومپانيالارىنىڭ بىرلەسكەن كاسىپورنى - CaspiLink B. V. جاۋاپتى. جوبا بيۋدجەت قاراجاتىن تارتپاي، وپەراتورلاردىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قۇرىق پورتىندا «ازەربايجان- قازاقستان تەڭىز كابەلدىك جۇيەسى» (Azerbaijan-Kazakhstan Sea Cable System) ستراتەگيالىق جوباسى شەڭبەرىندە سۋاستى تالشىقتى- وپتيكالىق كابەل پارتياسىن قابىلداۋ بويىنشا وپەراتسيا ءساتتى جۇرگىزىلدى.