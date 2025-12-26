ق ز
    21:33, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ترانس كاسپيلىك تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - ترانس كاسپيلىك تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسى 2026 -جىلدىڭ 3-توقسانىندا ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى بۇگىن جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.

    Каспий теңізінің түбімен Қазақстаннан Әзербайжанға тартылатын талшықты-оптикалық байланыс желісі
    Фото: freepik

    - كاسپي تەڭىزى تابانىمەن ترانس كاسپيلىك تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسى جوباسى قازىرگى ۋاقىتتا قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونى كەلەسى جىلى اياقتاۋدى كۇتىپ وتىرمىز. كەلەسى جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا ترانس كاسپيلىك تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسى جوباسى ىسكە قوسىلادى. قازاقتەلەكوم مەن ازەرتەلەكوم اراسىنداعى جوبا ينتەرنەت ترافيك ترانزيتىن دامىتۋدا سيگنال ىركىلىسىن قىسقارتىپ، قازاقستان ينتەرنەت ترافيگىن ترانزيتتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن بولادى، - دەدى مينيستر.

    ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازىردىڭ وزىندە ترانسكاسپيلىك تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىنە وزگە ەلدەر قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، جەلىگە قوسىلۋعا نيەت تانىتىپ وتىر.

    - ياعني، بۇل جەلىنىڭ قاجەتتىلىگىن كورىپ وتىرمىز. قازىردەن-اق سۇرانىس بايقالۋدا، - دەدى جاسلان ماديەۆ.

    بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىنداعى العاشقى سۋاستى بايلانىس جەلىسى وتەتىن تەڭىز ءتۇبىن زەرتتەۋ باستاعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

