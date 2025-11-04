ترامپ ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ باسشىلارىن اق ۇيدە قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ 6- قاراشا كۇنى تۇستەن كەيىن اق ۇيدە قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتتەرىمەن جەكە كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
«С5+1» فورماتىندا وتەتىن كەزدەسۋدە تاراپتار ا ق ش پەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءبىرقاتار مالىمدەمە جاسايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. سونداي-اق ءوزارا وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانباق.
اگەنتتىك دەرەككوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ الدىن الا كەلىپ جۇمىس ىستەيتىن دەلەگاتسيالارى قازىردىڭ وزىندە ۆاشينگتونعا جەتكەن. ولار امەريكالىق ارىپتەستەرىمەن بىرگە الداعى جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋگە دايىندالىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ءدال سول كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 12:30- دا ۆاشينگتونداعى دجون كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر ورتالىعىنىڭ ءبىر بولىگى سانالاتىن The Reach Kennedy Center عيماراتىندا «C5+1 فورماتىنىڭ ون جىلدىعىنا ارنالعان» ىسكەرلىك كونفەرەنسيا وتەدى. بۇل ورتالىق - ا ق ش- تاعى ەڭ ءىرى كونسەرت جانە وپەرا الاڭدارىنىڭ ءبىرى.
The Reach كەشەنى پاۆيلونداردان، رەپەتيتسيالىق، مۋزىكالىق زالداردان، دارىسكە جانە كوپ فۋنكسيالى كەزدەسۋلەرگە ارنالعان ۆاشينگتونداعى ەڭ ۇلكەن جاسىل شاتىردىڭ ۇستىندە ورنالاسقان بولمەلەردەن تۇرادى. كەشەننىڭ زاماناۋي ارحيتەكتۋراسى تابيعاتپەن ۇيلەسىپ، قالانىڭ تاريحي نىشاندارى - ۆاشينگتون مونۋمەنتى مەن لينكولن مەموريالىنىڭ كورىنىسىن تاماشالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ بولادى.
بيزنەس كونفەرەنسيا اياسىندا ا ق ش پەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ارنالعان ءبىرقاتار سەسسيا وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، سونىڭ ناتيجەسىندە كولىك دالىزدەرى مەن جەتكىزۋ تىزبەكتەرى، ەنەرگەتيكا جانە اسا ماڭىزدى پايدالى قازبالار، سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت، بيزنەس وكىلدەرىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلى سياقتى باعىتتار دامي تۇسەدى.
سونىمەن قاتار جينالعاندارعا مادەني باعدارلامالار مەن «С5+1» ەلدەرىنىڭ ۇلتتىق ستەندتەرى ۇسىنىلماق.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ا ق ش ترامپتىڭ تاپسىرماسىنان كەيىن العاش رەت بالليستيكالىق زىمىران سىناعىن وتكىزەتىندىگى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى