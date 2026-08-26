ترامپ تۇنگى ەكىدە قوڭىراۋ شالىپ، قاسىم-جومارت توقايەۆقا سالەم جولدادى
استانا. قازاقپارات - جۋرناليست ءادىل بالتابايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ءتۇن ورتاسىندا كونگرەسسمەنگە قوڭىراۋ شالىپ، قاسىم-جومارت توقايەۆقا ارنايى سالەم جولداعانىن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ بيۋدجەت جانە سالىق كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دجەيسون سميتپەن جانە كونگرەسس مۇشەلەرى - گرەگ مەرفي، كەرول ميللەر، رونني دجەكسون، ۋەسلي بەلل جانە ەدۆارد كەيسپەن كەزدەسۋ وتكىزگەن بولاتىن.
جيىنعا قاتىسقان جۋرناليست ءادىل بالتابايەۆ ا ق ش كونگرەسسمەنىنىڭ ءسوزىن كەلتىردى. دجەيسون سميتتىڭ ايتۋىنشا، اق ءۇي باسشىسى وعان تۇنگى ەكىدە حابارلاسقان.
- بۇگىن تۇنگى ساعات ەكىدە ماعان پرەزيدەنت دونالد ترامپ قوڭىراۋ شالدى. مەن وعان بىرنەشە ساعاتتان كەيىن سىزبەن كەزدەسەتىنىمدى ايتتىم. ول سىزگە ەڭ جىلى لەبىزىن جەتكىزۋدى جانە ارالارىڭىزداعى سەنىمدى ءارى سىندارلى قارىم-قاتىناس ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرۋدى ءوتىندى، - دەدى كونگرەسسمەن. سونىمەن قاتار، امەريكالىق تاراپ دونالد ترامپتىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىن ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىندە كۇتەتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىزدىڭ ساپارىمىزدىڭ ءبىر ماقساتى — امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن قازاقستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋ. ءبىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جولىندا مازمۇندى ديالوگ وربىتۋگە بەيىلمىز. پرەزيدەنتىمىز بۇعان ايرىقشا ماڭىز ارتىپ وتىر، - دەدى دجەيسون سميت.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ماياميگە جوسپارلانعان الداعى ساپارى قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.