دەپۋتات ەلدە اسكەري فەلدشەرلەردى دايارلاۋ ءىسىن كۇشەيتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا قازىرگى گەوساياسي قاۋىپ-قاتەر مەن توتەنشە جاعدايلار احۋالىندا اسكەري مەديسينالىق كادرلاردى دايارلاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
ونىڭ پايىمىنشا، اسكەري دارىگەرلەر مەن فەلدشەرلەردى دايارلاۋ جۇيەسى جان-جاقتى دامۋى ءتيىس. ويتكەنى ول جەدەل ارەكەت ەتۋگە، اسكەري-مەديتسينالىق تۇرعىدا تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ مەن ەلىمىزدىڭ قازىرگى زامانعى قاۋىپ-قاتەرگە دايىندىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
- اسكەري مەديسينا سالاسىنداعى باستاپقى مەديتسينالىق كومەكتىڭ نەگىزگى ورتا بۋىن ماماندارىن - اسكەري فەلدشەرلەردى دايارلاۋدى قولعا الۋ قاجەت. بۇگىندە قارۋلى كۇشتەر مەن ازاماتتىق قورعانىس جۇيەسى تاراپىنان كادرلارعا دەگەن قاجەتتىلىك ارتىپ جاتىر. ەل اۋماعىنىڭ كولەمى، شالعاي ەلدى مەكەندەردىڭ جاعدايى، تابيعي جانە تەحنوگەندىك تاۋەكەلدەرگە بايلانىستى موبيلدى ءارى ارنايى مەديسينالىق مامانداردى دايارلاۋ ستراتەگيالىق مانگە يە بولىپ وتىر، - دەدى عالياسقار سارىبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سەناتور تالدىقورعان قالاسىنداعى مەديسينالىق كوللەدجدەردىڭ بازاسىندا اسكەري فەلدشەرلەردى دايارلاۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتتى. بۇل قالادا اسكەري گارنيزوننىڭ، گوسپيتالدىڭ جانە سالالىق مەديسينالىق مەكەمەلەردىڭ بولۋى ناقتى احۋالعا جاقىن جاعدايدا تاجىريبەمەن ۇشتاستىرىپ وقىتۋ مەن تاعىلىمدامانى ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- تالدىقورعان جوعارى مەديتسينالىق كوللەدجى بازاسىندا اسكەري فەلدشەرلەر دايارلايتىن مامانداندىرىلعان بولىمشە اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بىرلەسىپ ءتيىستى ءبىلىم بەرۋ مودۋلدەرى مەن ستاندارتتارىن ازىرلەۋ جانە ەنگىزۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋدى، سالا ماماندارىنا دەگەن قاجەتتىلىكتى ايقىنداپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ورنالاستىرۋدى، جوبانى ىسكە اسىرۋ بويىنشا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ فۋنكسيالارى مەن جاۋاپكەرشىلىگىن ايقىنداي وتىرىپ، ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى سۇرايمىز، - دەدى سەناتور ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.
ايتا كەتەيىك، بيىل ءساۋىر ايىنىڭ اياعىندا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتارعا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.