تالدىقورعاندا جول تورابىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى
استانا. قازاقپارات - تالدىقورعاندا باتىس پەن شىعىس اينالما جولدارىن جالعايتىن جول تورابىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جولايرىق سالۋعا 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى جۇمسالادى.
كۇزدە پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن قالا ماڭىنداعى «بەرەكە» مەن «ىنتىماق» شاعىن اۋداندارىنىڭ حالقى وبلىس ورتالىعىنا توتە جولمەن قاتىنايدى. جول تورابى جوباسىنان بولەك «الماتى- وسكەمەن» اۆتوماگيسترالىنىڭ قالانىڭ سىرتىمەن وتەتىن ۋچاسكەسى دە جوندەلىپ جاتىر.
قۇرىلىس ساپاسىن «جول اكتيۆتەرى ساپاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعى» مەكەمەسىنىڭ جەرگىلىكتى ماماندارى قاداعالايدى. جول جوندەلگەن سوڭ كولىك قاتىناسى جاقسارىپ، جاقىن ماڭداعى اۋىل حالقىنىڭ بارىس-كەلىسى جەڭىلدەيدى، دەيدى جاۋاپتىلار.
ەرلان نيەتبايەۆ، قالالىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمىنىڭ باسشىسى:
- قازىر بۇل جەردە سۋعارۋ جەلىسى بار. كانالىمىز بار، سونى اينالدىرۋ، باسقا سالاعا بۇرۋ جانە ەلەكتر جەلىلەرىن اۋىستىرۋ، جولدىڭ تابانى مەن نەگىزىن دايىنداۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. ءبىزدىڭ قالامىزدىڭ باتىس اينالماسى مەن شىعىس اينالماسى قوسىلادى. سول سەبەپتەن قالانىڭ اينالما جولى 28 شاقىرىمنان 32 شاقىرىمعا ۇزارادى.
