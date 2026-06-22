تاعى ەكى كوللەدج جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ سۋ سالاسىنا ماماندار دايارلايدى
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىنان باستاپ سۋ شارۋاشىلىعى سالاسى ءۇشىن ماماندار دايارلايتىن كوللەدجدەردىڭ ءتىزىمى تاعى ەكى وقۋ ورنىمەن تولىعادى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
و. تۇرماعانبەت ۇلى اتىنداعى ماڭعىستاۋ يندۋستريالىق- تەحنيكالىق كوللەدجى «تەحنيك- گيدرولوگ» جانە «گيدروگەولوگيا جانە ينجەنەرلىك گەولوگيا» ماماندىقتارى بويىنشا كادر دايارلاۋدى باستايدى. ال قاراعاندى وبلىسىنداعى تەمىرتاۋ جوعارى پوليتەحنيكالىق كوللەدجىندە «گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىس» ماماندىعى بويىنشا ماماندار دايارلانادى.
قازىر سۋ شارۋاشىلىعى سالاسى ءۇشىن كادرلار دايارلاۋدى 757 ستۋدەنت وقيتىن 8 ارناۋلى ورتا وقۋ ورنى جۇزەگە اسىرادى. 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان كوللەدجدەردى 208 تۇلەك ءتامامدادى.
- وسى كوللەدجدەردە ءبىلىم الىپ جاتقان بولاشاق سۋ ماماندارى وندىرىستىك تاجىريبەدەن «قازسۋشار» رمك فيليالدارىندا وتەدى. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنا ماماندار دايارلايتىن بارلىق وقۋ ورنىمەن ءتيىستى مەموراندۋمدارعا قول قويعان. بيىل سۋ سالاسىندا وندىرىستىك تاجىريبەدەن وتەتىن ستۋدەنتتەر سانى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە جۋىق ارتتى. كوللەدجدەردە ستۋدەنتتەر «گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىس»، «گيدروتەحنيكالىق مەليوراتسيا»، «سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىنىڭ تازارتۋ قۇرىلىستارىن پايدالانۋ» جانە «گيدروگەولوگيا» ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتىر، - دەدى ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ عىلىم جانە يننوۆاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مارات يماناليەۆ.
ايتا كەتەيىك، ورتالىق ازياداعى سۋ رەسۋرسى مەن ەنەرگەتيكا ماسەلەلەرى بويىنشا ماڭىزدى كەلىسىم جاسالدى.