ت م د مەملەكەتتەرى اسكەري ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ جونىندەگى قۇجاتتارعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قارۋلى كۇشتەرى شتاب باستىقتارى كوميتەتىنىڭ وتىرىسىنا ازەربايجان، بەلارۋس، قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان اسكەري ۆەدومستۆولارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پلەنارلىق وتىرىس باستالماس بۇرىن اسكەري دەلەگاتسيالار باسشىلارىنىڭ ەكىجاقتى كەزدەسۋلەرى ءوتتى. سونداي-اق قاتىسۋشىلار «وتان قورعاۋشىلار» الاڭىنداعى ماڭگىلىك الاۋعا گۇل شوقتارىن قويۋ راسىمىنە قاتىستى.
وتىرىستا تاراپتار الەمدەگى جانە ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى اسكەري-ساياسي احۋالدى، كوپجاقتى اسكەري ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە دوستاستىق ەلدەرىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارۋلى كۇشتەر باس شتابىنىڭ باستىعى گەنەرال-لەيتەنانت قانىش ابۋباكىروۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان اسكەر قۇرىلىمىن دامىتۋداعى تاجىريبەسىمەن جانە اسكەردىڭ جاۋىنگەرلىك قابىلەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا تاسىلدەرىمەن ءبولىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا رادياتسيالىق، حيميالىق جانە بيولوگيالىق قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، اسكەري اۆياتسيا ۇشۋلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى.
سونىمەن قاتار جوعارى تەحنولوگيالىق قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى قولدانۋدىڭ زاماناۋي تاجىريبەسىن زەردەلەۋ جايى ءسوز بولدى. قاتىسۋشىلار اسكەري زىمىراندار مەن ارتيللەريانى جاۋىنگەرلىك قولدانۋ، سونداي-اق نىساندار مەن اۋماقتاردى مينادان تازارتۋ مىندەتتەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
- اسكەري سالاداعى ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ دەڭگەيى تۇراقتى تۇردە كەڭەيىپ كەلەدى. بۇل ۇلتتىق قارۋلى كۇشتەردىڭ الەۋەتىن نىعايتۋعا جانە دوستاستىق مەملەكەتتەرىنىڭ قاۋىپسىز دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەپ قورىتىندىلادى ءسوزىن گەنەرال- لەيتەنانت قانىش ابۋباكىروۆ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ت م د- عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ قورعانىس مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى گەنەرال- لەيتەنانت يۋريي داشكين دوستاستىق كەڭىستىگىندەگى اسكەري ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ىنتىماقتاستىق قارۋلى كۇشتەر اراسىنداعى ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋگە جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
ءىس-شارا سوڭىندا تاراپتار ت م د- عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ قارۋلى كۇشتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ جانە وڭىردەگى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جونىندەگى كەلىسىمدەردى بەكىتەتىن قورىتىندى قۇجاتتارعا قول قويدى.
وسىعان دەيىن تمد ەلدەرىمەن رادياتسيالىق مونيتورينگ دەرەكتەرىمەن الماسۋ تۋرالى زاڭعا قول قويىلعانى تۋرالى جازدىق.