ەت ءوندىرىسىنىڭ ارتۋى ىشكى نارىق سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - شالعايداعى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان «جايلاۋ» جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. باعدارلاما اياسىندا نەسيە جىلدىق %6- بەن 10 جىل مەرزىمگە بەرىلەدى.
مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا تۇراقتى وڭ ديناميكا ساقتالىپ وتىر. نەگىزگى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ بارلىق ءتۇرى بويىنشا مال سانى ءوسىپ، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمى دە ۇلعايىپ جاتىر.
2026 -جىلعى 1-مامىرداعى جاعداي بويىنشا ءىرى قارا مال وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 325,2 مىڭعا ءوسىپ، 9,8 ميلليونعا جەتتى. قوي سانى 23,5 ميلليون بولىپ (363,1+ مىڭ)، جىلقى - 5,1 ميلليون (339,8+ مىڭ)، تۇيە - 322 مىڭ (7,5+ مىڭ)، قۇس سانى - 48,2 ميلليون (291,5+ مىڭ).
مالدىڭ ءوسۋى مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتىپ وتىر. بيىل قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا بارلىق ەت ءتۇرى بويىنشا ءوندىرۋ كولەمى 338,2 مىڭ توننا بولىپ، 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 11 مىڭ تونناعا ارتتى.
اتاپ ايتقاندا، سيىر ەتىن ءوندىرۋ كولەمى 112,9 مىڭ تونناعا جەتىپ، 6,5 مىڭ تونناعا ۇلعايدى. قوي ەتىن ءوندىرۋ 34,7 مىڭ توننا (+2,6 مىڭ توننا)، جىلقى ەتىن ءوندىرۋ 39,8 مىڭ توننا (1,4+ مىڭ توننا) بولدى.
ءوندىرىس كولەمىن ودان ءارى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار. وسى ماقساتتا جايىلىمدىق ينفراقۇرىلىمدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، شالعايداعى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان «جايلاۋ» جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. باعدارلاما اياسىندا نەسيە جىلدىق %6- بەن 10 جىل مەرزىمگە بەرىلەدى.
ءوندىرىستىڭ ءوسۋى سالانىڭ تۇراقتى دامۋىن، شارۋاشىلىقتاردىڭ وندىرىستىك الەۋەتىنىڭ نىعايۋىن جانە ىشكى نارىقتىڭ قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋگە جەتكىلىكتى رەسۋرستاردىڭ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
- ءساۋىر-مامىر ايلارىندا بايقالعان قوي ەتى باعاسىنىڭ وسۋىنە كەلسەك، بۇل ۋاقىتشا ءارى ماۋسىمدىق سيپاتتا بولدى. باعانىڭ كوتەرىلۋىنە نەگىزگى سەبەپ - بيىل مامىر ايىنىڭ سوڭىنا سايكەس كەلگەن قۇربان ايت مەرەكەسىنە دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ كەزەڭىندە سۇرانىستىڭ ءداستۇرلى تۇردە ارتۋى. قازىر ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەل بويىنشا قوي ەتىنىڭ ورتاشا باعاسى كەلىسىنە 4209 تەڭگە. قوي ەتىنىڭ ساتىپ الۋ باعاسى شامامەن كەلىسىنە 200 تەڭگەگە تومەندەگەنى تىركەلىپ وتىر. وسىلايشا، بايقالعان باعا ءوسىمى ءونىم تاپشىلىعىمەن بايلانىستى ەمەس. قازىرگى وندىرىستىك كورسەتكىشتەر سالانىڭ تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقانىن جانە ىشكى نارىقتاعى ۇسىنىس كولەمىنىڭ جەتكىلىكتى ەكەنىن راستايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ورتالىق ازيا ەلدەرىندە قوي باعاسى قانشا ەكەنىن جازعان ەدىك.