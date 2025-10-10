تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكوينگە سۇرانىس ارتادى - ۇلتتىق بانك ساراپشىسى
استانا. KAZINFORM - تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكوينگە سۇرانىس ارتادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا ۇلتتىق بانكتىڭ يننوۆاتسيالار بويىنشا ساراپشىسى باقىت سمەكەنوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى ۇلتتىق ۆاليۋتاعا بايلانعان ستەيبلكوين ماڭىزدى قارجى تەتىگى سانالادى.
- مۇنىڭ ەرەكشەلىگىنە توقتالساق، ۇلتتىق ۆاليۋتامەن قامتاماسىز ەتىلەدى. قازىر ول بىزدەگى كريپتونارىقتاعى ترانزاكسيالار جاساۋ ءۇشىن، ياعني كريپتواكتيۆتەردى ساتىپ الۋ نەمەسە ساتۋدا ەسەپ ايىرىسۋ تەتىگى رەتىندە قولدانىلادى. كەلەشەكتە بۇل ستەيبلكوين حالىقارالىق تولەمدەردە ترانسشەكارالىق ەسەپ ايىرىسۋ سحەماسىندا پايدالانىلادى. وسى ورايدا ستەيبلكوينگە قاتىستى سۇرانىس جوعارى بولادى، - دەدى ب. سمەكەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى پروتسەستەگى حالىقتارىلىق تولەمدەر اياسىندا ۇلتتىق ۆاليۋتامىز تەڭگەنى قولدانۋ كەڭىستىگىن كەڭەيتەدى.
- قازىر ۇلتتىق بانكتىڭ رەتتەۋشى سىناق الاڭىندا تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكوين ىسكە قوسىلىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا التىنعا بايلانعان ستەيبلكويندار بولۋى مۇمكىن. بىزگە ستارتاپتار كەلسە، ولاردى قاراستىرۋعا دايىنبىز، - دەدى ساراپشى.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا قازاقستاندا تەڭگەگە بايلانعان العاشقى ستەيبلكوين ىسكە قوسىلدى.
بۇل تۇرعىدا ەۋرازيالىق بانكتىڭ باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات ساتيەۆا تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكويندى پايدالانۋ مۇمكىندىگى جايىندا ءتۇسىندىردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ