تەڭگە باعامى دامىعان ەلدەردىڭ ۆاليۋتاسى دەڭگەيىندە قۇبىلىپ تۇردى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا مولدابەكوۆا تەڭگە باعامىنىڭ قۇبىلمالىلىعىنا قاتىستى تالداۋ دەرەكتەرىن ۇسىندى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەڭگە باعامىنىڭ قۇبىلمالىلىعى دەڭگەيى دامىعان ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارىمەن شامالاس. 2025 -جىلى ورتاشا ەسەپپەن قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاسىنىڭ قۇبىلۋى 7,5 پايىزدى قۇرادى. سونىمەن قاتار، ەۋرو باعامىنىڭ قۇبىلمالىلىعى 7,2 پايىزدى، ال فۋنتتىڭ قۇبىلمالىلىعى 7,8 پايىز شاماسىندا بولدى.
— بۇل تۇرعىدا تەڭگە باعامى دامىعان ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارى سياقتى وزگەرىپ تۇرعانىن بايقاۋعا بولادى. مىسالى، مەكسيكا مەن برازيليا سياقتى ەلدەردىڭ ۆاليۋتالارى 10-11 پايىز دەڭگەيىندە قۇبىلدى. ارينە، رەسەي رۋبلىنىڭ باعامى ەڭ كوپ وزگەرگەن ۆاليۋتا بولعانى دا تۇسىنىكتى جاعداي. كورشى ەلدە بىلتىر باعامنىڭ قۇبىلمالىلىعى 19 پايىز بولسا، ال جىل باسىنان بەرى شامامەن 12 پايىزعا جەتتى. وسى سالىستىرمالى تالداۋ نەگىزىندە تەڭگەمىز باسقا ۆاليۋتالاردىڭ كوبىسىنە قاراعاندا تۇراقتى، دەدى ءاليا مولدابەكوۆا ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.