سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسىمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يساعاليەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى حان چۇنليڭدى قابىلدادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىنىڭ ءتۇرلى سالالارداعى وزەكتى ماسەلەرىن تالقىلاپ، ونى ودان ءارى دامىتۋ كەلەشەكتەرى تۋرالى پىكىر الماستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار بيىلعى جىلى بيىك جانە جوعارى دەڭگەيدە وتكەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتارعا ەرەكشە نازار اۋداردى. سونىمەن قاتار، بيىل وتەتىن ءىس-شارالار مەن ساپارلاردىڭ كەستەسى تالقىلاندى جانە جوعارى حالىقارالىق پەن ايماقتىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر، سونىڭ ىشىندە كوپجاقتى الاڭدارداعى كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋ بويىنشا پىكىر الماستى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار تۇراقتى بايلانىستاردى قولداپ وتىرۋعا جانە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن بارلىق باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.