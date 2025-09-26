سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرمەك بەدەلباي ۇلى كوشەربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ ەڭبەك جولى
قازاق ك س ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قۇپيا قۇجاتتاردى باسقارۋ جونىندەگى اعا ينسپەكتورى (08.1988-09.1988 ج ج)
قازاق ك س ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى (09.1988-10.1989 ج ج)
قازاق ك س ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز جانە اقپارات ءبولىمىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى (11.1989-06.1990 ج ج)
قازاق ك س ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كونسۋلدىق ءبولىمىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى (06.1990-09.1991 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ازيا ەلدەرى باسقارماسىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى (05.1993-08.1993 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك پروتوكول باسقارماسىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى (08.1993-12.1993 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك پروتوكول باسقارماسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (12.1993-06.1994 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اپپاراتىنىڭ حالىقارالىق ءبولىمىنىڭ كەڭەسشىسى (06.1994-01.1996 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ پروتوكول قىزمەتى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى (01.1996-04.1996 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى، بەرن قالاسى (04.1996-08.1997 ج ج)
الماتى قالاسىنداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ ازيالىق قاۋىپسىزدىك ءبولىمى باستىعى (08.1997-10.1997 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى (10.1997-11.1999 ج ج)
«نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ءبىلىم قورى» قوعامدىق قورىنىڭ كوممەرتسيالىق جانە جالپى ماسەلەلەر جونىندەگى ديرەكتور ورىنباسارى (01.2000-05.2000 ج ج)
«نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ءبىلىم قورى» قوعامدىق قورىنىڭ ءبىرىنشى ديرەكتور ورىنباسارى (05.2000-10.2000 ج ج)
«قازترانسويل» مۇناي تاسىمالداۋ ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى (10.2000-01.2001 ج ج)
«قازترانسويل» مۇناي تاسىمالداۋ ۇلتتىق كومپانياسى پرەزيدەنتىنىڭ اپپارات جەتەكشىسى (01.2001-06.2001 ج ج)
«مۇناي جانە گاز تاسىمالى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ اپپارات جەتەكشىسى (06.2001-03.2002 ج ج)
«قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى پرەزيدەنتىنىڭ اپپارات جەتەكشىسى (03.2002-01.2003 ج ج)
«قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە- پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى (01.2003-03.2003 ج ج)
«قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى پرەزيدەنتىنىڭ اپپارات جەتەكشىسى (03.2003-12.2003 ج ج)
«راۋان مەديا گرۋپپ» ا ق باس ديرەكتورى (12.2003-05.2004 ج ج)
«وتان» رەسپۋبليكالىق ساياسي پارتياسى ورتالىق اپپاراتىنىڭ ءبىرىنشى جەتەكشىسىنىڭ ورىنباسارى (05.2004-08.2004 ج ج)
«قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى پرەزيدەنتىنىڭ اپپارات جەتەكشىسى (08.2004-04.2005 ج ج)
«اتامەكەن» كاسىپكەرلەر جانە جۇمىس بەرۋشىلەر ۇلتتىق وداعى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ ءبىرىنشى اتقارۋشى ديرەكتورى (04.2005-05.2006 ج ج)
«وتان» رەسپۋبليكالىق ساياسي پارتياسىنىڭ ورتالىق اپپاراتىنىڭ جەتەكشىسى (05.2006-02.2007 ج ج)
«بۇركىت» قارجى-ونەركاسىپ توبى» ج ش س ديرەكتورى، استانا قالاسى (02.2007-07.2007 ج ج)
قازاقستان مۇناي-گاز جانە ەنەرگەتيكا كەشەنى ۇيىمدارى قاۋىمداستىعى «KazEnergy» اتقارۋشى ديرەكتورى، استانا قالاسى (11.2007-04.2008 ج ج)
«راۋان مەديا گرۋپ» ا ق باس پروديۋسەرى، استانا قالاسى (04.2008-05.2008 ج ج)
«راۋان مەديا گرۋپ» اق باس ديرەكتورى، استانا قالاسى (05.2008-02.2009 ج ج)
«ەرتىس» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» ۇلتتىق كومپانياسى باسقارما ءتوراعاسى، سەمەي قالاسى (02.2009-07.2010 ج ج)
شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى مىندەتىن اتقارۋشى (07.2010-09.2010 ج ج)
شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (09.2010-10.2012 ج ج)
شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (10.2012-12.2014 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى (12.2014-10.2016 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جاۋاپتى حاتشىسى (10.2016-05.2018 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جاۋاپتى حاتشىسى (05.2018-01.2019 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى (01.2019-01.2020 ج ج)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (01.2020-16.06.2023 ج ج)
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى (16.06.2023-14.02.2025)
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بولدى 14.02.25-26.09.2025
اۆتور
نازىم بولەسوۆا