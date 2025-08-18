سيفرلىق شتاب ماڭىزدى باستامالاردى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەستە بەرگەن تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا سيفرلىق شتاب وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كۇن تارتىبىندە ءتورت ماسەلە قارالدى. جيىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ بايانداما جاسادى.
سيفرلىق شتابتىڭ شەشىمىمەن:
- مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن ينتەگراتسيالاۋدىڭ كەشەندى جوسپارى بەكىتىلدى؛
- جاساندى ينتەللەكت دەرەكتەر ماسسيۆتەرىمەن جۇمىس ىستەۋ رەگلامەنتى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارى بەكىتىلدى؛
- Smart Data Ukimet بويىنشا مەملەكەتتىك دەرەكتەردى بىرىكتىرۋ بويىنشا جۇمىستاردى اياقتاۋ مەرزىمدەرى انىقتالدى. جاڭا حەشتەۋ ءادىسىن قولداناتىن ينتەگراتسيا بيىلعى 1- قىركۇيەگىندە اياقتالۋى كەرەك، ال بارلىق دەرەكتەر وسى جىلدىڭ 1- جەلتوقسانىنا دەيىن پلاتفورماعا بەرىلۋى كەرەك؛
- وسى جىلدىڭ 15- قىركۇيەگىنە دەيىن مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنىڭ AITU ۇلتتىق مەسسەندجەرىنە كوشۋى.
پرەمەر-مينيستر قابىلدانعان قۇجاتتاردى ساپالى ءارى ۋاقتىلى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ەۋرازياداعى سيفرلىق حابقا اينالۋى ءتيىس دەگەن ماقساتتى العا قويىپ وتىر. ناقتى مىندەتتەر بەلگىلەندى. بۇگىنگى تاڭدا سيفرلىق شتاب بارلىق مەملەكەتتىك ورگان مەن ۇيىمدار ءۇشىن مىندەتتى شەشىمدەر قابىلدادى. ناتيجە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتى جاقسارتۋعا جانە مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن ينتەگراتسيالاۋدىڭ كەشەندى جوسپارى نەگىزىندە 224 اقپاراتتىق قۇرامداس الاڭ قۇرىلادى. بۇل ينتەگراتسيا ءۇشىن ەڭبەك شىعىندارىن ازايتۋعا، فۋنكسيونالدىق جانە ستاتيستيكالىق ايىرماشىلىقتار تۇرعىسىنان اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ قايتالانۋ ماسەلەسىن شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىنگى تاڭدا «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» اياسىندا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارىنىڭ 355-تەن استام اقپاراتتىق جۇيەلەرى مەن ۆەب-رەسۋرستارى جۇمىس ىستەيدى.
جاساندى ينتەللەكت دەرەكتەر ماسسيۆتەرىمەن جۇمىس ىستەۋ ەرەجەسى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارى بەكىتىلدى. قۇجات ج ي تەحنولوگيالارىن دامىتۋ ءۇشىن دەرەكتەر قورىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرادى. بۇل ەرەجەلەر اقپاراتتى جيناۋ، تەكسەرۋ جانە قۇرىلىمداۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن قاراستىرادى.
Smart Data Ukimet پلاتفورماسىندا مەملەكەتتىك دەربەستەندىرىلمەگەن دەرەكتەردى توپتاۋ بويىنشا جۇمىس شەڭبەرىندە Smart Data Ukimet-كە مىندەتتى تۇردە كوشىرۋگە جاتاتىن دەرەكتەر بازالارىنىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.
جيىندا AITU ۇلتتىق مەسسەندجەرىن كەڭ اۋقىمدا ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالدى. ونىڭ پيلوتتىق جۇمىسى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىندە كورسەتىلدى، ەندى اتالعان قىزمەت مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارىنىڭ بارلىعىنا ەنگىزىلەدى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە تسيفرلىق شتابتىڭ جەدەل توپ قۇرامى بەكىتىلگەنى بەلگىلى بولدى.