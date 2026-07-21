سەمەي ورمانىنداعى ءورت: 800 دەن استام ادام مەن 8 اۋە كەمەسى جۇمىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىندا بولعان ءىرى ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ وپەراتسياسىنىڭ ناتيجەسىن جاريالادى. ءورتتى اۋىزدىقتاۋعا 800-دەن استام ادام، 204 تەحنيكا جانە 8 اۋە كەمەسى جۇمىلدىرىلعان.
- ءورت انىقتالعاننان كەيىن كۇشتەر مەن قۇرالدار جەدەل تۇردە توپتاستىرىلىپ، جەدەل شتاب قۇرىلدى. بارلىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلى ۇيىمداستىرىلدى، - دەدى ەرلان تورەگەلديەۆ.
وپەراتسياعا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىمەن قاتار ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، قورعانىس مينيسترلىگى، ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ بولىمشەلەرى قاتىستى.
ءورتتى سوندىرۋدە اۆياتسيا نەگىزگى ءرول اتقاردى. اۋە تەحنيكاسى 380 مارتە سۋ توگىپ، ءورت وشاقتارىنا شامامەن 900 توننا سۋ جەتكىزدى.
- قابىلدانعان جەدەل شەشىمدەر مەن بارلىق قىزمەتتەردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا ءورت وقشاۋلانىپ، ونىڭ ءارى قاراي تارالۋىنا جول بەرىلمەدى. ەڭ باستىسى - ەلدى مەكەندەرگە قاۋىپ تونگەن جوق جانە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
قازىرگى ۋاقىتتا ءورت وشاعىندا قايتا تۇتانۋدىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا سۋ سەبۋ جانە كۇزەت جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. مينيسترلىك بارلىق شەشىمدەر اۋە بارلاۋى مەن ۇزدىكسىز مونيتورينگ دەرەكتەرى نەگىزىندە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، سەمەي ورمانىنداعى ءورت 60 گەكتار اۋماقتى شارپىدى.
سونىمەن قاتار «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ءورت شىققان سوڭ لاگەردەگى 200-گە جۋىق بالا ەۆاكۋاتسيالاندى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىمەن ەكى مينيستر «سەمەي ورمانىنا» اتتانعان ەدى.