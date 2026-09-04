سوت ىسىندە مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ ماڭىزى ەرەكشە
استانا. قازاقپارات - ورالدا وتكەن عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيادا سوت جۇيەسىندە مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. باسقوسۋدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى تاجىريبەسىمەن ءبولىسىپ، ءتۇيىندى جايتتاردى تىلگە تيەك ەتتى.
ءىس-شارانى وبلىستىق سوت پەن سۋديالار وداعى بىرلەسە ۇيىمداستىردى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باسشىلارى مەن ءتىل جاناشىرلارى باس قوسقان كونفەرەنسيادا قۇقىقتىق قۇجاتتاردى مەملەكەتتىك تىلدە ساپالى ازىرلەۋ، زاڭ تەرمينولوگياسىن بىرىزدەندىرۋ جانە مامانداردىڭ كاسىبي تىلدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جايى تالقىلاندى.
كونفەرەنسياعا قاتىسقان وبلىس اكىمى ناريمان تورەعاليەۆ مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قۇقىقتىق كەڭىستىكتەگى ەرەكشە ورنىن اتاپ ءوتتى.
ناريمان تورەعاليەۆ، وبلىس اكىمى:
- ءتىل - حالىقتىڭ رۋحاني بايلىعى مەن ۇلتتىق بولمىسىنىڭ وزەگى، ال مەملەكەتتىك ءتىل - مەملەكەتتىلىگىمىزدىڭ باستى نىشاندارىنىڭ ءبىرى. سوندىقتان قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ جانە ونىڭ قوعامداعى بەدەلىن ارتتىرۋ - بارشامىزعا ورتاق مىندەت. وسى باعىتتا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ بارلىق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا ءتيىستى جۇمىستاردى جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىرعان.
كونفەرەنسياعا قاتىسۋشىلار مەملەكەتتىك تىلدەگى ەلەكتروندىق قۇجات اينالىمىن جەتىلدىرۋ جايىن دا كوتەردى. بۇل باعىتتاعى جۇيەلى جۇمىستار ازاماتتارعا سوت تورەلىگىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
دوسجان ءامىر، ق ر سۋديالار وداعىنىڭ ءتوراعاسى:
- قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ، ازاماتتىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكستەرىندە جانە باسقا دا زاڭداردا ق ر- دا قىلمىستىق، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق، وزگە دە ىستەردىڭ تەك مەملەكەتتىك تىلدە قارالاتىنى ناقتى كورسەتىلگەن. سوندىقتان بۇل قاعيدانىڭ قانشالىقتى دۇرىس قولدانىلىپ جاتقانى ماڭىزدى ماسەلە. وسىعان بايلانىستى ءبىراز كەمشىلىكتەردىڭ بەتى اشىلىپ، ايتىلدى. مەملەكەتتىك ءتىلىمىز - قازاق ءتىلى، ول ءوزىنىڭ ناقتى مىندەتىن اتقارادى دەپ ويلايمىن.
كونفەرەنسيا سوڭىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مەرەيىن ۇستەم قىلىپ جۇرگەن سوت سالاسىنىڭ وكىلدەرى مەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ماراپاتتالدى.
24.kz