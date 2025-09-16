سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جوعارى ءبىلىم العان 470 ستۋدەنتتىڭ تەك 69-ى عانا وڭىردە قالعان - اۋديت قورىتىندىسى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتى مەن مەملەكەت اكتيۆتەرىن پايدالانۋ تيىمدىلىگىنە مەملەكەتتىك اۋديت جۇرگىزىلدى.
س ق و بويىنشا تەكسەرۋ كوميسسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنا جۇرگىزىلگەن اۋديت ناتيجەسىندە وڭتۇستىك وڭىرلەردەن كەلگەن ستۋدەنتتەردىڭ اۋا رايىنا جانە جەرگىلىكتى مەنتاليتەتكە بەيىمدەلۋدە قيىندىقتارعا تاپ بولاتىنى انىقتالدى. سالدارىنان كوپتەگەن تۇلەك وقۋىن اياقتاعان سوڭ تۋعان وڭىرىنە قايتا ورالىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، جۇرگىزىلگەن تالداۋ بويىنشا 470 ستۋدەنتتىڭ ىشىنەن تەك 69-ى عانا وبلىستا قالىپ، جۇمىسقا ورنالاسقان. بۇل جالپى تۇلەكتەردىڭ نەبارى %14,7- ى عانا.
جاستاردى اۋىلدىق جەرلەرگە تارتۋ بويىنشا شارالار قولعا الىنعانىمەن، كوپشىلىگى اۋىلدا ەڭبەك ەتۋگە نيەت بىلدىرمەيدى. بۇعان نەگىزىنەن الەۋمەتتىك جاعدايدىڭ جاسالماۋى، ينفراقۇرىلىمنىڭ جوقتىعى، موتيۆاتسيالىق تەتىكتەردىڭ السىزدىگى سەبەپ بولىپ وتىر.
ال جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى 2021- 2022 جانە 2024 -جىلداردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستاردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋ دەڭگەيى، سونىڭ ىشىندە كاسىپكەرلىك باستامانى دامىتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ نىسانالى ينديكاتورىن ورىنداي المادى.
بىلتىرعا بولىنگەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋ كۆوتاسى دا ورىندالماي قالعان. وعان س ق و-عا ءوز ەركىمەن قونىس اۋدارۋعا دايىن ازاماتتاردىڭ جوقتىعى سەبەپ. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن باسقارما تاراپىنان وزگە ءوڭىر تۇرعىندارىن تارتۋ بويىنشا جۇرگىزىلگەن جۇمىس تا تولىق كولەمدە ىسكە اسپاعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋديت كەزەڭىندە وبلىستان 3852 ادام نەمەسە 1212 وتباسى كوشىپ كەتكەن. بۇل وڭىردەگى دەموگرافيالىق جاعدايدى ودان ءارى ۋشىقتىردى.
بۇعان دەيىن س ق و-دا الەۋمەتتىك وسال توپتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى ۋاكىل تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى