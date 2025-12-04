سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى 900 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتتى
استانا. KAZINFORM - س ق و- دا سوڭعى 2 جىلدا ونەركاسىپ ءونىمىنىڭ كولەمى 1,5 ەسە وسكەن. اسىرەسە وڭدەۋشى ونەركاسىپتىڭ ۇلەسى %86- دى قۇرايدى. بۇل تۋرالى ءوڭىر اكىمى عاۋەز نۇرمۇحامبەتوۆ ەسەپتىك بايانداماسىندا ايتتى.
ماسەلەن، وڭىردە اشىلعان «زيكسو» زاۋىتى جىلىنا 3200 جولاۋشىلار ۆاگونى مەن ۆاگون-پلاتفورمالارىن شىعارا الادى، وعان 24,3 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىنعان. وندىرىلگەن ۆاگوندار رەسپۋبليكاداعى تەمىرجولداردا قولدانىلادى.
- وڭىردە جالپى قۇنى 894 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 51 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، وسىنىڭ ارقاسىندا 7,8 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى. ءبىرىنشى جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا تارتىلعان تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى جىلدىق جوسپاردان 2 ەسە ارتىق بولدى، - دەدى ع. نۇرمۇحامبەتوۆ ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، «قىزىلجار» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعى قارجى تارتۋداعى نەگىزگى ورتالىققا اينالدى. ءوڭىردىڭ اگروونەركاسىپتىك الەۋەتىن ەسكەرە وتىرىپ، ارنايى ەكونوميكالىق ايماق كەڭەيتىلىپ، اۋىلداردا ەكى جاڭا سۋبايماق قۇرىلعان.
- وڭىرگە دسپ جانە لدسپ پليتالارىن، تراكتورلار مەن قوسالقى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن، كونديتەرلىك ونىمدەردى ءوندىرۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىراتىن تەك ءىرى شەتەلدىك كومپانيالار عانا كەلىپ وتىرعان جوق. وتاندىق ينۆەستورلار دا بەلسەندىلىك تانىتىپ، ساڭىراۋقۇلاق فەرماسى مەن كومپوست زاۋىتىن ىسكە قوستى، - دەدى وبلىس اكىمى.
بۇعان دەيىن ع. نۇرمۇحامبەتوۆ سولتۇستىك قازاقستاندا رەكوردتىق 6,5 ميلليون توننا استىق جينالعانىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق، س ق و شارۋالارى ەل بويىنشا ءسۇتتىڭ %70 وندىرە الادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى