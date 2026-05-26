سولتۇستىك قازاقستاندا قۇنى 5 ميلليارد تەڭگەلىك جوڭىشقا زاۋىتى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جىلىنا 60 مىڭ توننا جوڭىشقا وڭدەيتىن زاۋىت ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى ق ر ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قۇنى 5 ميلليارد تەڭگە بوالتىن جوڭىشقا وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىس جۇمىسى قارقىندى جالعاسىپ جاتىر. ينۆەستيتسيالىق جوبانى «SalarFarm» سەرىكتەستىگى جۇزەگە اسىرادى.
جوبا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى تاجىريبەسىن تاراتۋ باعدارلاماسى اياسىندا قولعا الىنعان جانە ەڭ قۇندى كوپجىلدىق مال ازىقتىق داقىلداردىڭ ءبىرى سانالاتىن جوڭىشقانى تەرەڭ وڭدەۋدى كوزدەيدى.
- جوڭىشقا اقۋىزعا باي ءارى امينقىشقىلدىق قۇرامى تەڭگەرىمدى داقىل رەتىندە ەرەكشەلەنەدى. تۇيىرشىكتەلگەن ءونىم ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ ازىق راسيونىندا ءتيىمدى پايدالانۋعا بولادى. كاسىپورىن جوبالىق قۋاتىنا شىققاننان كەيىن جىلىنا 60 مىڭ تونناعا دەيىن جوعارى ساپالى تۇيىرشىكتەلگەن جوڭىشقا وندىرە الادى. ءونىمنىڭ نەگىزگى بولىگى ىشكى نارىققا جەتكىزىلىپ، سونداي-اق قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ەكسپورتتالماق، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
قازىرگى تاڭدا 3 گەكتار اۋماقتا زاۋىت عيماراتىنىڭ مەتالل كونسترۋكسيالارىن مونتاجداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ماگيسترالدىق قۇبىر تارتىلعان. گەرمانيادا وندىرىلگەن زاماناۋي تەحنولوگيالىق جابدىقتار ساتىپ الىنىپ، جەتكىزىلدى.
جاڭا ءوندىرىس ورنىن ىسكە قوسۋ 2026 -جىلدىڭ تامىز ايىنا جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل ءوڭىردىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىن ساپالى جەم-شوپپەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەلدىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرۋگە جول اشادى.
