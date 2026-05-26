سوڭعى 8 جىلدا قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا ءوتىنىش بەرگەندەر سانى 40 ەسەگە جۋىق ازايدى - قارين
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
جيىندا قازاقستان ازاماتتىعىنا قابىلداۋ جانە ودان شىعارۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنا 305 ادامدى قازاقستان ازاماتتىعىنا قابىلداۋ تۋرالى ۇسىنىس ەنگىزىلەدى.
سونداي-اق كوميسسيا 43 ادامنىڭ ازاماتتىقتان باس تارتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرۋدى ۇسىنباق.
جيىن بارىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا نيەت بىلدىرۋشىلەر سانىنىڭ ازايۋ ءۇردىسى سوڭعى جىلدارى تۇراقتى تۇردە ساقتالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ماسەلەن، كەيىنگى سەگىز جىلدا ازاماتتىقتان باس تارتۋعا بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى شامامەن 40 ەسە قىسقارعان. اتاپ ايتقاندا، 2019 -جىلى 1,7 مىڭ ادام ازاماتتىقتان شىقسا، 2020 -جىلى - 944, 2021 -جىلى - 123, 2022 -جىلى - 114, 2023 -جىلى - 107, 2024 -جىلى - 77, 2025 -جىلى - 68, ال بيىل 43 ادام ازاماتتىقتان باس تارتقان.
بۇل وتانداستارىمىزدىڭ مەملەكەتتىڭ تۇراقتى دامۋىنا جانە پرەزيدەنتتىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ءارى ساياسي باعدارىنا سەنىمى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
مۇنى پرەزيدەنت جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ 2026 -جىلعى ساۋىردە جۇرگىزگەن الەۋمەتتىك ساۋالناما ناتيجەلەرى دە راستاپ وتىر. ساۋالناماعا سايكەس، ازاماتتاردىڭ 84,4 پايىزى ەلىمىز دۇرىس باعىتتا دامىپ كەلە جاتىر دەپ سانايدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ازاماتتىق قورعاۋ تەتىگى تۋرالى كەلىسىمدى ماقۇلدادى.