ستۋدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك ستيپەندياسىن تولەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى بەكىتىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 31 -شىلدەدە ۇكىمەت مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تاعايىنداۋ، تولەۋ جانە ولاردىڭ مولشەرىنە قاتىستى قاعيدالارعا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جاڭا تارتىپكە سايكەس، مەملەكەتتىك ستيپەنديا تولەۋ بارىسىندا وپەراتور مەن جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى «جوعارى ءبىلىمنىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» سيفرلىق جۇيەسى ارقىلى جۇمىس ىستەيدى.
جوعارى وقۋ ورىندارى وپەراتورعا ءبىلىم الۋشىلار تۋرالى مالىمەتتەردى، ارالىق اتتەستاتتاۋ (ەمتيحان سەسسياسى) ناتيجەلەرىن، ستيپەنديا الۋشىنىڭ ساناتىن جانە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەگى نەمەسە ۇلتتىق پوشتا وپەراتورى ارقىلى اشىلعان اعىمداعى شوتىنىڭ دەرەكتەرىن ءار ايدىڭ 12-سىنەن كەشىكتىرمەي جىبەرۋى ءتيىس.
ەگەر ايدىڭ 12- ءسى دەمالىس كۇنىنە سايكەس كەلسە، قۇجات تاپسىرۋ مەرزىمى ودان كەيىنگى العاشقى جۇمىس كۇنىنە اۋىستىرىلادى.
وپەراتور جوعارى وقۋ ورىندارىنان كەلىپ تۇسكەن مالىمەتتەردى بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە قاراپ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگانعا جانە ءتيىستى سالانىڭ وزگە دە ۋاكىلەتتى ورگاندارىنا قارجىلاندىرۋعا ءوتىنىم جىبەرەدى.
ءوز كەزەگىندە، ۋاكىلەتتى ورگاندار ءوتىنىم تۇسكەن كۇننەن باستاپ ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ستيپەنديا الۋشىلاردىڭ تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرىپ، تولەم جاساۋ ءۇشىن قاراجاتتى وپەراتورعا اۋدارادى.
«جوعارى ءبىلىمنىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» ەنگىزىلەتىن مالىمەتتەردىڭ دۇرىستىعى مەن تولىقتىعىنا جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى جاۋاپ بەرەدى.
ەگەر وقۋ ورنىنىڭ قاتە مالىمەت ۇسىنۋى سالدارىنان مەملەكەتتىك ستيپەنديا ارتىق نەمەسە نەگىزسىز اۋدارىلسا، وقۋ ورنى ستيپەنديا الۋشىنىڭ ارتىق تولەنگەن قاراجاتتى وپەراتورعا قايتارۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى.
سونىمەن قاتار «جوعارى ءبىلىمنىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋى مەن ونداعى ستيپەنديا الۋشىلار تۋرالى دەرەكتەردىڭ ساقتالۋىنا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان جاۋاپتى بولادى.
مەملەكەتتىك ستيپەنديا تولەۋگە قاجەتتى قاراجاتتىڭ وپەراتورعا ۋاقتىلى اۋدارىلۋىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان مەن ءتيىستى سالالاردىڭ وزگە دە ۋاكىلەتتى ورگاندارى قامتاماسىز ەتەدى. ال ستيپەنديا قاراجاتىن ءبىلىم الۋشىلاردىڭ بانكتىك شوتىنا ۋاقىتىلى اۋدارۋ جانە تولەمدەردى جۇزەگە اسىرۋ مىندەتى وپەراتورعا جۇكتەلگەن.
بۇدان بولەك، قاۋلىدا اي سايىنعى مەملەكەتتىك ستيپەنديا مولشەرلەرى دە جاڭارتىلدى.
قاۋلىدا 2024 -جىلعى 1 -قىركۇيەكتەن جانە 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتەن باستاپ بەلگىلەنگەن مەملەكەتتىك ستيپەنديا مولشەرلەرى كورسەتىلگەن:
- جۇمىسشى بىلىكتىلىگى بويىنشا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم الاتىن ستۋدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك ستيپەندياسى - 43574 تەڭگە، ال ورتا بۋىن ماماندارىن دايارلايتىن تەحنيكالىق، كاسىپتىك جانە ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ستۋدەنتتەرىنە - 41896 تەڭگە؛
— جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ پەداگوگيكالىق ەمەس جانە «دەنساۋلىق ساقتاۋ» باعىتىنا جاتپايتىن ماماندىقتارىندا وقيتىن ستۋدەنتتەر 52372 تەڭگە؛
— پەداگوگيكالىق جانە «دەنساۋلىق ساقتاۋ» باعىتىنداعى ستۋدەنتتەردىڭ اي سايىنعى مەملەكەتتىك ستيپەندياسى 84 مىڭ تەڭگە؛
— ينتەرندەرگە 94862 تەڭگە؛
— ماگيسترانتتاردىڭ مەملەكەتتىك ستيپەندياسى 117098 تەڭگەگە دەيىن وسەدى. ال «نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە» ءبىلىم الىپ جاتقان ماگيسترانتتار اي سايىن 218750 تەڭگە؛
— «دەنساۋلىق ساقتاۋ» باعىتى بويىنشا ءبىلىم الاتىن رەزيدەنت-دارىگەرلەر مەن ماگيسترانتتارعا 134664 تەڭگە، ال دوكتورانتتارعا، ونىڭ ىشىندە وسى باعىتتاعى PhD دوكتورانتتارىنا 262500 تەڭگە؛
- جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ دايىندىق بولىمدەرىندە وقيتىن تىڭداۋشىلارعا ستۋدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك ستيپەندياسىنىڭ 85 پايىزى كولەمىندە، ياعني 40065 تەڭگە/44516 تەڭگە بەرىلەدى.
قاۋلى 2026 -جىلعى 15 -تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەكتەپتەردەگى كانيكۋل مەن ەمتيحان كەستەسى بەكىتىلگەنى حابارلانعان ەدى.