سەرىك جۇمانعارين ا ق ش ساۋدا پالاتاسىمەن جانە ءىرى امەريكالىق كومپانيا وكىلدەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ تاياۋ شىعىس، تۇركيا جانە ورتالىق ازيا بويىنشا اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى حۋش چوكسينمەن،
سونداي- اق Chevron, Meta, Apple, Coca Cola, Mastercard, Amway كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ۆيتسە- پرەمەر امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا- ەكونوميكالىق ارىپتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ەلدىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق ساياساتىنىڭ باسىم باعىتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- وتكەن جىلى ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا كولەمى $4,2 ميللياردقا جەتتى. ءبىز الداعى ۋاقىتتا تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ ءۇشىن ايتارلىقتاي الەۋەت بار ەكەنىن كورىپ وتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
قازىرگى تاڭدا امەريكالىق بيزنەس قازاقستاندا كەڭىنەن جۇمىس ىستەپ جاتىر. ەلدە ا ق ش كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 700-دەن استام كاسىپورىن قىزمەت اتقارىپ جاتىر، ال 2005 -جىلدان بەرى تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى $51 ميللياردتان استى. ءىرى ينۆەستورلاردىڭ قاتارىندا Chevron, ExxonMobil, Pfizer، General Electric, Wabtec جانە باسقا دا كومپانيالار بار. ولار مۇناي- گاز، فارماتسيەۆتيكا، ەنەرگەتيكا جانە ماشينا جاساۋ سالالارىنىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسىپ وتىر. بۇل دەرەكتەر امەريكالىق ارىپتەستەردىڭ قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق ساياساتقا سەنىمىن جانە ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ تۇراقتىلىعىن كورسەتەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. امەريكالىق تاراپ جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ نورمالارى، زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، تۋريزمدى دامىتۋ، ساۋداداعى كەدەرگىلەردى ازايتۋ جانە وزگە دە تاقىرىپتاردى كوتەردى. بارلىق سۇراققا مازمۇندى تۇسىنىكتەمەلەر بەرىلدى.
جيىندى قورىتىندىلاي كەلە، سەرىك جۇمانعارين جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە ينۆەستورلارمەن تىكەلەي ديالوگتىڭ ەرەكشە ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ول امەريكالىق ارىپتەستەردى قازاقستاننىڭ مۇمكىندىكتەرىن بيزنەستى دامىتۋدا كەڭىنەن پايدالانۋعا شاقىرىپ، سەرپىندى باستامالاردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.