سەرگەي پونوماريەۆ پرەزيدەنتكە ق ح ا- نى دامىتۋدىڭ بيىلعى جوسپارىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستانداعى ورىس، سلاۆيان جانە كازاك ۇيىمدارى قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت - قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جالپى ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى ودان ءارى ارتتىرۋ، ەل بىرلىگىن نىعايتۋ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى وتانشىلدىق رۋحىندا تاربيەلەۋ باعىتىندا قاۋىمداستىقتىڭ اتقارعان قىزمەتى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
سەرگەي پونوماريەۆ ۇلتتى ۇيىستىراتىن فاكتور رەتىندە مەملەكەتتىك ءتىلدى ناسيحاتتاۋداعى سلاۆيان ۇيىمدارىنىڭ جۇمىسى تۋرالى باياندادى.
سونىمەن قاتار قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىنداعى قاۋىمداستىقتىڭ بيىلعا ارنالعان جوسپارىن تانىستىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەتنوسارالىق كەلىسىم مەن بىرلىك مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باستى باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، ادىلدىك پەن بارشاعا تەڭ مۇمكىندىك جاساۋ - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزگى قاعيداتى.
وسى ورايدا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ونىڭ قۇرامىنا كىرەتىن ۇيىمدار بارلىق ەتنوس وكىلدەرىنىڭ اراسىندا ورتاق قۇندىلىقتاردى قازاقستاندىق پاتريوتيزم نەگىزىندە ناسيحاتتاۋعا جان- جاقتى ىقپال ەتۋگە دەن قويادى.
