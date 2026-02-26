سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلدى. سەربيا پرەزيدەنتىن اۋەجايدان ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قارسى الدى.
الەكساندر ۆۋچيچتىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جوسپارلانۋدا.
سەربيا - قازاقستاننىڭ بالقان تۇبەگىندەگى جاقىن جانە سەنىمدى سەرىكتەسى.
ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ 30 جىلىندا ەكى ەل اراسىندا قۇرمەتكە، سەنىمگە جانە ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىككە نەگىزدەلگەن دوستىق بايلانىستار ورنادى.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن سەربيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى %7,6- عا ءوسىپ، $107 ميلليوننان استى.
ايتا كەتەلىك سەرب ينۆەستورلارىنا قازاقستانداعى باسىم سالالار ۇسىنىلعان ەدى. سەربيادا 44 قازاقستاندىق كومپانيا ىستەيدى.