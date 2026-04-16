سەناتور «قورعاس» شەكارا ماڭى ورتالىعى جۇمىسىنداعى ماسەلەنى ايتتى
استانا. KAZINFORM - سەناتور سۇيىندىك الداشيەۆ «قورعاس» شەكارا ماڭى كلاستەرىنىڭ جۇمىسىنداعى پروبلەمالار تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالدا ينفراقۇرىلىمدىق شەكتەۋلەر، وتاندىق تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن تەڭ ەمەس جاعدايلار جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەر جايىن ايتىلدى.
دەپۋتات ءوز ساۋالىندا بۇگىندە «قورعاس» «نۇرلى جول» جانە «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باعدارلامالارى اياسىندا حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىنىڭ دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك ينفراقۇرىلىمىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزدى توراپتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى رەكوردتىق 30 ميلليون توننانى قۇرادى.
سونىمەن قاتار، سەناتور وڭ ديناميكاعا قاراماستان، سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ كوشپەلى وتىرىسى بارىسىندا بۇل باعىتتىڭ دامۋىن تەجەپ وتىرعان جۇيەلى ماسەلەلەر انىقتالعانىن قاداپ ايتتى.
- قورعاس قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونسۋلدىعىنىڭ بولىمشەسىن ورنالاستىرۋ، ۇكىمەتارالىق دەڭگەيدە قازاقستاندىق جۇرگىزۋشىلەرگە شەكارانى جۇكپەن دە، ونسىز دا ەركىن كەسىپ ءوتۋ قۇقىعىن بەرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ قاجەت. «قورعاس» شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى حالىقارالىق ورتالىعىن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ تىزبەسىنە ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ جانە قازاقستان مەن قىتايدىڭ ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارى اراسىندا تىكەلەي تەمىرجول جانە اۆتوجول سالۋ جوباسىنا باستاما جاساۋ قاجەت. بۇل كولىك اعىندارىن قايتا باعىتتاۋعا جانە جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى سۇيىندىك الداشيەۆ.
سونداي-اق دەپۋتات اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋ ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا، وتاندىق تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن تەڭ جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋگە جانە قازاقستاننىڭ ايماقتاعى نەگىزگى لوگيستيكالىق حاب رەتىندەگى ۇستانىمىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن باسا ايتتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، «قورعاس» جانە «الاشانكوۋ» شەكارالىق توراپتارىن جاڭعىرتۋ بويىنشا كەلىسىمدەر جاسالدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ