ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:55, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    سەمەي مەن وسكەمەن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن كىم سالادى

    استانا. KAZINFORM - سەمەي مەن وسكەمەن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن سالۋعا حالىقارالىق كومپانيالار قاتىسا الادى. بۇل تۋرالى «سامۇرىق- ەنەرگو» ا ق باسقارما ءتوراعاسى قايرات ماقسۇتوۆ ايتتى.

    Қарағанды ЖЭО: модернизацияға 44 млрд теңгеден астам инвестиция салынды
    Фото: Энергетика министрлігі

    - كوكشەتاۋ جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. بۇل اقپارات بولعان. قىتايلىق جابدىق بولادى. قۇرىلىستى قازاقستان-قىتاي كونسورسيۋمى جۇزەگە اسىرادى. سەمەي ج ە و مەن وسكەمەن ج ە و- سىنا كەلەر بولساق، «قازاقستان دەربەس سالادى» دەپ ايتقان كەزىمىزدە ءسوز «سامۇرىق-ەنەرگونىڭ» قۇرىلىسقا تاپسىرىس بەرۋشى بولاتىندىعى جايىندا بولىپ تۇر. قازاقستان تارابى قارجىلاندىراتىندىعى جايىندا. الەۋەتتى مەردىگەرلەرگە كەلەر بولساق، بۇل رەتتە جەكە جۇمىس ىستەلىنىپ جاتىر. بۇل جوباعا قاتىسۋعا «ينتەر ر ا و»، سونداي-اق قىتايلىق كومپانيالاردى قوسا العاندا وزگە دە حالىقارالىق مەردىگەرلەر نيەت بىلدىرە الادى، - دەدى قايرات ماقسۇتوۆ.

    ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ 10 -قىركۇيەگىندە كوكشەتاۋ جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
