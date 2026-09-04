KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سۇلتانعازيەۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنان بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - مارات سۇلتانعازيەۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    а
    Фото: акимат Алматинской области

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مارات ەلەۋسىز ۇلى سۇلتانعازيەۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    الماتى قالاسى اۋەزوۆ اۋدانى بويىنشا سالىق كوميتەتىنىڭ سالىق اۋديتى ءبولىمىنىڭ سالىق ينسپەكتورى (1997 - 1999 ج ج)

    الماتى قالاسى بويىنشا سالىق كوميتەتى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ ۇيلەستىرۋ ءبولىمىنىڭ سالىق ينسپەكتورى، زاڭدى تۇلعالار ءاۋديتى ءبولىمىنىڭ جەتەكشى، باس سالىق ينسپەكتورى (1999 - 2001 ج ج)

    الماتى قالاسى بوستاندىق اۋدانى بويىنشا سالىق كوميتەتىنىڭ اۋديت ءبولىمىنىڭ باستىعى (2001 - 2006 ج ج)

    ...

    ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ الماتى قالاسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى (2014 - 2018 ج ج)

    ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى (2018 - 2021 ج ج)

    ق ر قارجى ۆيسە- ءمينيسترى (2021 - 2022 ج ج)

    الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى (11.06.2022)

    ءبىلىمى

    اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى (1997)

    ماماندىعى - ەكونوميست-قارجىگەر

    قازاق مەملەكەتتىك زاڭ اكادەمياسى (2001)

    ماماندىعى - زاڭگەر

    ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتى (2010)

    ماماندىعى - بيزنەس اكىمشىلىگى ماگيسترى

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور