ەسكى كولىكتەر قايتا وڭدەۋدەن وتەدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە 250 مىڭنان استام ەسكى كولىك ۋتيليزاتسيادان ءوتتى. بۇل قورشاعان ورتامەن قاتار جولاۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە وڭ ىقپال ەتەدى، - دەيدى جاۋاپتىلار.
الدا كورسەتكىش كوبەيە تۇسەدى. قازىر ۋتيليزاتسيا 2.0 باعدارلاماسى ازىرلەنىپ جاتىر. وندا قايتا وڭدەلەتىن ءونىم كولەمىن ارتتىرىپ، كولىك باسىنا بەرىلەتىن سومانى كوبەيتۋ كوزدەلگەن. مۇنداي مولشەردى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ ماماندارى جىل سايىن نارىقتاعى ورتاشا باعاعا قاراپ بەلگىلەيدى.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى بەكىتكەن بويىنشا 2026 -جىلعى جەڭىلدىك سەرتيفيكاتىن بەرۋ بويىنشا اۆتوكولىكتەردىڭ ستاۆكاسى كولەمى- جەڭىل اۆتوكولىك - 315 مىڭ، جولاۋشىلار كولىگى - 550 مىڭ تەڭگە، ءىرى جولاۋشىلار كولىگى - 750 مىڭ تەڭگە، جۇك كولىكتەرى - 550 مىڭ، اۋىر جۇك كولىكتەرى - 750 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى. تراكتورلار 1 ميلليوننان 1,5 ميلليونعا دەيىن.
24.kz