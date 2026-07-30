ساياسي پارتيالار اشىق ءارى جاريا باسەكەگە كوشە باستاعان - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ەلەكتورالدىق ناۋقاننىڭ باستالۋى ساياسي پارتيالاردىڭ نەعۇرلىم اشىق ءارى جاريا باسەكەگە كوشە باستاعانىن كورسەتەدى، مۇندا ءداستۇرلى ۇگىت-ناسيحاتپەن قاتار مازمۇندى ساياسي پىكىرتالاستاردىڭ ءرولى كۇننەن-كۇنگە ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى «سايلاۋ-2026: مەديا جانە سيفرلىق پلاتفورمالار» ساراپشىلار الاڭىندا ساياساتتانۋشى تالعات قاليەۆ مالىمدەدى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، الدىڭعى ناۋقانداردان وزگەشە، بۇگىندە نازار تەك وڭىرلەردەگى سايلاۋشىلارمەن جانە سيفرلىق ب ا ق- پەن جۇمىسقا عانا ەمەس، سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلار اراسىنداعى اشىق پىكىرتالاسقا دا اۋىسىپ وتىر. ۇگىت- ناسيحاتتىڭ العاشقى كۇندەرىنىڭ وزىندە ساياسي كۇشتەر اراسىندا جاريا تالقىلاۋ ءوربىپ، ونىڭ ورتالىعىندا پارلامەنتتىك قىزمەتتىڭ تيىمدىلىگى، كاسىپكەرلىك قوعامداستىق مۇددەسىن ءبىلدىرۋ جانە بيزنەستىڭ ساياساتتاعى ءرولى ماسەلەلەرى تۇردى.
تالعات قاليەۆ اتاپ وتكەندەي، مۇنداي پىكىرتالاستار ەلەكتورالدىق پروتسەستىڭ باسەكەلەستىگىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن جانە پارتيالاردىڭ ءوز باعدارلامالارىن ۇسىنۋمەن قاتار، قوعام دامۋىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ءوز ۇستانىمدارىن جاريا تۇردە قورعاۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى.
سونداي-اق ساراپشى پارتيالىق لاندشافتتىڭ جاڭارۋىنا نازار اۋداردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرقاتار ساياسي پارتيالاردا باسشىلىق اۋىستى: كوپ جىلدان بەرى جەتەكشىلىك ەتكەن تۇلعالار ءوز وكىلەتتىكتەرىن جاڭا بۋىن وكىلدەرىنە بەردى.
- جاڭا باسشىلار پارتيالىق جۇيەگە زاماناۋي سىن-قاتەرلەرگە ساي جاڭا يدەيالار مەن تاسىلدەر الىپ كەلۋى، سونداي-اق جاڭا جاقتاستاردى تارتۋعا جانە ساياسي باسەكەنىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ساياساتتانۋشى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى ۇيىمداستىرعان ساراپشىلار الاڭى ساياسي كوممۋنيكاتسيانىڭ سيفرلىق داۋىردەگى ترانسفورماتسياسىنا، سايلاۋ الدى ۇگىت- ناسيحاتتا جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋعا، دەزاقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىلعا، سونداي-اق ەلەكتورالدىق مىنەز-قۇلىقتىڭ زاماناۋي ۇردىستەرى مەن قوعامنىڭ ساياسي پارتيالاردان كۇتەتىن ۇمىتتەرىنە ارنالدى.
وسىعان دەيىن سايلاۋ ناۋقانىندا پارتيالار اراسىنداعى پىكىرتالاس كۇشەيگەنى تۋرالى جازدىق.