سارى اعاش اكىمدىگى بولات نازاربايەۆتىڭ ءىسىن جەلەۋ ەتىپ، باسقا كاسىپكەردىڭ شيپاجايىن تارتىپ العان - پەرۋاشيەۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ باس پروكۋرورعا اكتيۆتەردى قايتارۋ جەلەۋىمەن رەيدەرلىككە تاپ بولدىق دەگەن كاسىپكەرلەردىڭ شاعىمدارىن جولدادى.
- ماجىلىستەگى «اقجول» فراكسياسى ادال جۇمىس ىستەپ جۇرگەن بيزنەستى رەيدەرلىك جولمەن تارتىپ الۋ فاكتىلەرى تۋرالى، ونىڭ ىشىندە اكتيۆتەردى قايتارۋ جەلەۋىمەن تارتىپ الۋ فاكتىلەرى جونىندە ونداعان ساۋال جولداعانىن ەسكە سالۋعا ءماجبۇرمىن. مىسالى، مارقۇم بولات نازاربايەۆتىڭ اكتيۆتەرىن قايتارۋ جەلەۋىمەن سارى اعاش اۋداندىق اكىمى مۇلدە باسقا كاسىپكەرلەر قارجى مينيسترلىگىنىڭ اشىق اۋكسيونىنان ساتىپ العان ساناتوريدى سوت ارقىلى تارتىپ الدى. ەسەسىنە بولات نازاربايەۆتىڭ وزىنە نىسانداردى شۋسىز قايتارىپ بەرگەن. باسقا دا مىسالدار بولدى. وكىنىشكە قاراي، ول ساۋالداردىڭ بارىنە بىردەي مەملەكەتتىك ورگاندار ءتيىستى دەڭگەيدە نازار اۋدارعان جوق. سوندىقتان ءبىز باس پروكۋراتۋرانىڭ پرەزيدەنت جولداۋىنان كەيىن اتالمىش ساناتوري ءىسى بويىنشا بىردەن قارسىلىق بىلدىرگەنىن جوعارى باعالايمىز، - دەدى دەپۋتات.
ازات پەرۋاشيەۆ وسىعان ۇقساس ساۋالداردى قوستانايدان، اقتاۋدان، تارازدان تۇسكەن شاعىمدار بويىنشا جولداعاندارىن ەسكە سالدى.
- پرەزيدەنت جولداۋىن ورىنداۋ اياسىندا «اقجول» فراكسياسى باس پروكۋراتۋراعا بۇعان دەيىن اكتيۆتەردى قايتارۋ جەلەۋىمەن رەيدەرلىككە تاپ بولعان ادال كاسىپكەرلەر تۋرالى ساۋالدارىن قايتالاپ جولدايدى، - دەدى ازات پەرۋاشيەۆ.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي