ساراپشىلار ەكونوميكانىڭ ءوسىمى مەن مۇناي باعاسىنا قاتىستى بولجامدارىن وزگەرتتى
استانا. قازاقپارات - Brent ماركالى مۇناي باعاسى، ج ءى ءو، ينفلياتسيا، بازالىق مولشەرلەمە، تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ەكسپورتى جانە يمپورتى، سونداي-اق تەڭگە باعامى - ساۋالنامانىڭ نەگىزگى پارامەترلەرى بولدى.
ۇلتتىق بانك ساراپشىلار قاۋىمداستىعى اراسىندا جۇرگىزىلگەن كەزەكتى ماكروەكونوميكالىق ساۋالنامانىڭ ناتيجەسىن جاريالادى.
ەكونوميكاداعى ءوسىم مەن مۇناي باعاسى
وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا ساۋالناماعا قاتىسقاندار بارلىق بولجامدىق كەزەڭدە مۇناي باعاسىنا قاتىستى سسەناريلىك كۇتۋلەرىن جاقسارتتى. 2025 -جىلعا Brent ماركالى مۇنايدىڭ مەديانالىق باعاسى باررەل ءۇشىن 68,9-دان 69,5 ا ق ش دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى. 2026 جانە 2027 -جىلدارى دا باعالار باررەل ءۇشىن 69,5 ا ق ش دوللار دەڭگەيىندە تۇراقتانادى دەپ كۇتىلۋدە (بۇرىن - بارر. ءۇشىن تيىسىنشە 69,0 جانە 68,5 ا ق ش دوللار ).
قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ءوسۋ قارقىنى بويىنشا بولجامدار 2025 -جىلعا %5,1- دان %5,2- عا دەيىن، 2026 -جىلعا %4,6- دان %4,7- عا دەيىن جوعارى قاراي قايتا قارالدى. 2027 -جىلعا ەكونوميكالىق ءوسىم %4,4 دەڭگەيىندە كۇتىلەدى.
ينفلياتسيا جانە بازالىق مولشەرلەمە
ساۋالناماعا قاتىسۋشىلاردىڭ 2025- 2026 -جىلدارعا ارنالعان ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى جوعارى باعىتقا قاراي ىعىسا ءتۇستى. 2025 -جىلى ينفلياتسيا - %11,3 دەڭگەيىندە (بۇرىن - %11,0)، 2026 -جىلى - %9,5 (بۇرىن - %9,0) بولادى دەپ بولجانادى. 2027 -جىلى ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ ازايۋىنا بايلانىستى بولجام %7,0- دان %6,5- عا دەيىن تومەندەتىلدى.
بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا مەديانالىق ماندەر 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن %16,5 دەڭگەيىندە ساقتالدى. 2026 -جىلعا بۇل كورسەتكىش %14,0- دان %14,3- عا دەيىن قايتا قارالدى. 2027 -جىلى ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ باسەڭدەۋىنە بايلانىستى مولشەرلەمە %11,8- دان %11,3- عا دەيىن تومەندەيدى دەپ كۇتىلەدى.
ساۋالناماعا قاتىسقان رەسپوندەنتتەردىڭ قۇرامى تۋرالى
ساۋالناماعا قازاقستان بويىنشا ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردى تالداۋمەن جانە بولجاۋمەن اينالىساتىن 13 ۇيىم قاتىستى. رەسپوندەنتتەردىڭ قاتارىنا نارىقتىڭ كاسىبي قاتىسۋشىلارى، زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى، حالىقارالىق ۇيىمدار، سونداي-اق رەيتينگتىك اگەنتتىكتەر كىرەدى.
ماكروەكونوميكالىق ساۋالناماعا ۇلتتىق بانك بولجامدارى كىرمەيتىنىن ەسكە سالامىز. ول قازاقستاندىق جانە الەمدىك نارىقتارداعى جاعدايدىڭ دامۋ بارىسىنا قاتىستى نارىقتاعى كاسىبي قاتىسۋشىلاردىڭ تاۋەلسىز پىكىرلەرىنە، باعالاۋلارىنا جانە كۇتۋلەرىنە جاسالعان شولۋدان تۇرادى.
ايتا كەتەلىك كرەديت نارىعىنداعى بيزنەس پەن حالىقتىڭ بەلسەندىلىگى تۇراقتى كۇيىندە قالىپ وتىر.