سالىق ورگاندارىندا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى كولەڭكەلى ەكونوميكامەن كۇرەسۋ ماقساتىندا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، اتالعان باستامانىڭ ماقساتى - سالىق تولەۋشىلەر ءۇشىن اشىق جاعداي جاساۋ جانە جالعان شوت-فاكتۋرالاردى جازىپ بەرۋ تاۋەكەلىن ازايتۋ.
جاڭا قاعيدا كومپانيالاردىڭ قارجىلىق- شارۋاشىلىق قىزمەتىنە قاتىسى جوق تۇلعالاردىڭ ارالاسۋىن بولدىرماۋ ارقىلى باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ۇلەسىن تومەندەتۋدەگى ماڭىزدى قادام بولماق.
بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدى ەنگىزۋ مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ءوزارا ەسەپ ايىرىسۋ كەزىندە دەرەكتەردىڭ شىنايىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلەدى. جوبا ەشقانداي تەرىس الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق نەمەسە قۇقىقتىق سالدارعا اكەلمەيدى، تەك بۇرىننان بار فۋنكتسيونالدى نىعايتىپ، ونى قۇرىلىمدالعان ءارى اشىق ەتەدى.
ايتا كەتسەك، قۇجات سالىق كودەكسىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر تۋرالى زاڭدى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ازىرلەنىپ وتىر. جاڭا قاعيدالاردى ەنگىزۋ، سالىق پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ مەن ەلدەگى قارجىلىق ءتارتىپتى نىعايتۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى.
قازاقستاندا بيومەتريا ءتۇرلى سالادا قولدانىلىپ كەلەدى، اتاپ ايتقاندا، سوت كابينەتى مەن مەملەكەتتىك قىزمەت پورتالىنان باستاپ ونلاين-كرەديت بەرۋ، بانك پەن ميكروقارجى ۇيىمدارىندا شوت جانە كارتا اشۋعا دەيىن.
قۇجات 2025 -جىلعى 20 -تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ەنگىزىلدى.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ