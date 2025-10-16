ساۋدا مينيسترلىگى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسىن باقىلاۋدى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ۇكىمەت ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپراسىن جاقسارتۋ جانە ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق جاعدايىن تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
ارمان شاققاليەۆ ءامات بويىنشا بولشەك ساۋدا باعاسىن بەكىتۋ جونىندە وندىرۋشىمەن مەموراندۋم جاسالاتىنىن ايتتى.
- الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىن ءارى قاراي تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن بەرىلەتىن قارجىنى ەكى ەسە ۇلعايتىپ، تۇراقتاندىرۋ قورلارىنىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋ جوسپارى بار. ايماقتاعى كوميسسيالار نەگىزسىز دەلدالداردى انىقتاپ، باعانى كوتەرىپ جىبەرەتىندەردى الىپ تاستاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارادى. اۋىلشارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، اي سايىن وڭىرلەرگە تىكەلەي سيىر ەتىن جەتكىزۋ ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەر جانە ساۋدا جەلىلەرىمەن بىرگە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى بويىنشا بولشەك ساۋدا باعاسىن بەكىتۋ جونىندە وندىرۋشىمەن مەموراندۋم جاسالادى. وسى باعىتتاعى جۇمىستار جۇيەلى ءارى جوسپارلى تۇردە جالعاسادى، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ تەرىس سالدارىن بارىنشا ازايتۋ باعىتىندا شارالار قابىلداپ جاتىر.