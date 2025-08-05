ساۋدا ءمينيسترى ەت باعاسىنا قاتىستى: تىكەلەي بۇيرىق بەرە المايمىز
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەلىمىزدە ەت باعاسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بۇل جەردە ەكى فاكتور بار. ءبىرىنشى، بۇعان دەيىن اتاپ وتكەنىمدەي، جاھاندىق ماسەلە. برازيليا، ارگەنتينا سىندى الەمدىك ءىرى ويىنشىلار ءونىم كولەمىن وزگەرتىپ وتىر. ەكىنشى فاكتور - بۇگىندە كورشى مەملەكەتتەردە ەت باعاسى بىزگە قاراعاندا الدەقايدا جوعارى، سوعان بايلانىستى باعا اعىنى ءجۇرىپ جاتىر، نارىقتا سۇرانىس جوعارى. ءبىز وسى ديناميكانى بايقاپ، ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋ شاراسىن قولعا الدىق، - دەپ جاۋاپ بەردى ارمان شاققاليەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى ورايدا مينيستر نارىقتىق ەكونوميكادا ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىمىزدى ەسكە سالدى.
- سوندىقتان باعا بويىنشا تىكەلەي بۇيرىق بەرە المايمىز. ءبىراق، قاي جەردە جانە قاشان تاۋارلىق ينتەرۆەنتسيا جاساۋ قاجەت ەكەنىن قاراپ وتىرامىز، باقىلاۋ دۇرلىكپەنى باسۋ ءۇشىن قاجەت. نارىقتا ەت تۇراقتى، جەتكىلىكتى بولادى دەپ كۇتۋ كەرەك. ءيا، باعا ءارتۇرلى، ويتكەنى، تازا ەت، ءتوس-جاۋىرىن تاعى باسقا بولىگى بار، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن استانا بازارلارىنداعى ەت قاۋىپسىزدىگىنە شولۋ جاساعان ەدىك.
