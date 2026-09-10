ساپاسىز بەنزيننەن زارداپ شەككەن ازاماتتاردى قورعاۋ تەتىگىن قالىپتاستىرۋ كەرەك - راحىمجانوۆ
استانا. KAZINFORM - جانارماي ساپاسى بويىنشا اشىق مەملەكەتتىك ءتىزىلىم قۇرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى قۇرىلتاي وتىرىسىندا پرەمەر- مينيسترگە ساۋال جولداعان دەپۋتات اسحات راحىمجانوۆ ايتتى.
— سوڭعى ۋاقىتتا اقپارات كەڭىستىگى ا ي-95 جانە ا ي-98 ماركالى اۆتوموبيل بەنزينى ساپاسىنىڭ كۇرت تومەندەۋىنە بايلانىستى ازاماتتاردىڭ جاپپاي شاعىمدارى كوبەيىپ كەتتى. جانارماي قۇيعاننان كەيىن كولىكتەر تۇراقسىز جۇمىس ىستەي باستايدى: فورسۋنكالار، وتالدىرۋ بىلتەلەرى، كاتاليزاتورلار جانە باسقا دا قىمبات توراپتار ىستەن شىعادى. جەكەلەگەن جاعدايدا كولىك يەلەرى جوندەۋ جۇمىستارىنا 200-دەن 600 مىڭ تەڭگەگە دەيىن قارجى جۇمساۋعا ءماجبۇر. كوپتەگەن وتباسى ءۇشىن بۇل - وتباسى بيۋدجەتىنە ايتارلىقتاي سالماق، - دەدى ول.
دەپۋتات تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى 2026 -جىلى جۇرگىزىلگەن باقىلاۋ ساتىپ الۋلارى بارىسىندا بەنزيندى تىكەلەي الماستىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعانىن ءمالىم ەتكەنىن ەسكە سالدى.
- الماتىدا ا ي-100 بەنزينى رەتىندە قۇرامىنداعى كۇكىرت مولشەرى نورمادان ءۇش ەسەدەن استام جوعارى ءونىم، ال قىزىلوردا وبلىسىندا ا ي-95 ماركاسىنىڭ ورنىنا كادىمگى ا ي-92 بەنزينى ساتىلعان. بۇل جەكەلەگەن مىسالدار ەمەس. تەكسەرۋ قورىتىندىلارى بويىنشا ساپاسىز جانار-جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ ۇلەسى ءالى دە ەلەۋلى دەڭگەيدە قالىپ وتىر، - دەدى اسحات راحىمجانوۆ.
وسىعان وراي قۇرىلتاي دەپۋتاتى مىناداي ۇسىنىستار بەردى:
— مۇناي ونىمدەرىنىڭ ساپاسىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، ونىڭ ىشىندە جانارماي قۇيۋ ستانسيالارى مەن مۇناي بازالارىنان الدىن الا ەسكەرتۋسىز، كۇتپەگەن جەردەن سىناما الۋعا قۇقىق بەرۋ، سونداي-اق مىندەتتى زەرتحانالىق ساراپتامامەن قاتار جۇرەتىن تۇراقتى باقىلاۋ ساتىپ الۋلارىن جۇرگىزۋ؛
— تەك سوڭعى ساتۋشىنى جازالاۋمەن شەكتەلمەي، جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى ناقتى كىنالى بۋىننىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىن بەلگىلەۋ؛
— ا ق ب ت ك- ءنىڭ 281-بابى بويىنشا قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىن تالداپ، كونديتسياعا ساي كەلمەيتىن وتىندى وتكىزۋ جانە اينالىمعا شىعارۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى مولشەرلەس تۇردە كۇشەيتۋ، ونىڭ ىشىندە مۇنداي پارتيالاردى اينالىمنان مىندەتتى تۇردە الىپ قويۋدى قاراستىرۋ؛
— تەكسەرۋلەردىڭ ناتيجەلەرى كورسەتىلەتىن جانارماي ساپاسى بويىنشا اشىق مەملەكەتتىك ءتىزىلىم قۇرۋ؛
— زارداپ شەككەن ازاماتتاردى قورعاۋدىڭ ناقتى تەتىگىن قالىپتاستىرۋ: سەبەپ-سالدارعا بايلانىستى دالەلدەۋدى جەڭىلدەتۋ جانە دياگنوستيكا مەن جوندەۋ شىعىندارىن وتەۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ، كەيىننەن بۇل سومالاردى جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى كىنالى قاتىسۋشىدان ءوندىرىپ الۋ.
بۇعان دەيىن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن وتىنىشتەرگە بايلانىستى اۆتوموبيل بەنزينىنىڭ ساپاسىنا زەرتحانالىق زەرتتەۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.