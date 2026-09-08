پرەزيدەنتتىڭ جوعارى سەنىمىن اقتاۋىمىز كەرەك - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن تاريحي كەزەڭدە ۇكىمەت الدىندا تۇرعان باستى مىندەتتەردى اتادى.
بۇگىن قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن جاڭارتىلعان قۇرامدا ۇكىمەتتىڭ العاشقى وتىرىسى باستالدى.
— جاڭا كونستيتۋتسيا زاڭدى كۇشىنە ەنىپ، مەملەكەتىمىز ساياسي جانە ەكونوميكالىق جاڭعىرۋعا قادام باسقان تاريحي كەزەڭدە ەلىمىزدىڭ ودان ءارى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءبارىمىز جان-جاقتى شارالاردى قابىلداۋعا مىندەتتىمىز. بارلىق باعىت پەن سالالار بويىنشا مەملەكەت باسشىسى قويعان مىندەتتەردى جۇيەلى ءارى كەشەندى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ قاجەت، — دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «زاڭ مەن ءتارتىپ» جانە «تازا قازاقستان» كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتارى ءاردايىم بيىك تۇرۋعا ءتيىس. ۇكىمەتتىڭ جۇمىسى كەشەندى شارالاردى قابىلداي وتىرىپ، وزىق قارقىنمەن ءجۇرۋى كەرەك.
- قازىر تولىق جاۋاپكەرشىلىكتى موينىمىزعا الىپ، ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن قاجەتتى شەشىمدەردى جەدەل قابىلدايتىن ۋاقىت. ءبارىمىز پرەزيدەنتتىڭ جوعارى سەنىمىن تولىعىمەن اقتاۋىمىز كەرەك، — دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن جاڭادان تاعايىندالعان توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى مۇرات مۇحانوۆ انت بەرگەن ەدى.
وتكەن اپتادا پرەمەر-مينيستر ورىنباسارلارى مەن مينيسترلەر تولىقتاي تاعايىندالىپ، ۇكىمەتتىڭ جاڭا قۇرامى بەلگىلى بولعان ەدى. مينيسترلەردىڭ باسىم بولىگى قىزمەتىندە قالدى. دەگەنمەن، كەي سالانىڭ مينيسترلەرى اۋىستى.