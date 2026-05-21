    پرەزيدەنتتىڭ بۇرىنعى باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جاڭا لاۋازىمعا يە بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ەكس- باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Экс-пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай получил новую должность
    Фото: Акорда

    - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ بۇرىنعى كومەكشىسى -پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي مەملەكەت باسشىسىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    رۋسلان جەلدىباي ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە (2010)، ۋوريك ۋنيۆەرسيتەتىندە ( ۇلى بريتانيا) ءبىلىم العان. «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ تۇلەگى.

    ەڭبەك جولى:

    «قازاقستان» ۇلتتىق تەلەارناسىندا رەداكتور (2011-2012)

    «الماتى» تەلەارناسىندا ءبولىم باسشىسى، پروديۋسەر (2012-2018)

    ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپارات كوميتەتى ينتەرنەت كەڭىستىكتە جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە اقپاراتتىق جۇمىس جۇرگىزۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى (2018-2019)

    ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2019-2020)

    ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى (05.2020-02.2022)

    ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (02.04.14.2022.2022)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (14.04.01.05.2022.2023)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (05.01.09.01.2023.2023)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەر جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى (01.09.02.17.2023.2025)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (17.02.2025 باستاپ 29.01.2026 -جىلعا دەيىن)

    ماراپاتتارى:

    «دوستىق» وردەنى (2024)

    وسىعان دەيىن قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن رۋسلان جەلدىباي قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلعانىن جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
