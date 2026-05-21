پرەزيدەنتتىڭ بۇرىنعى باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جاڭا لاۋازىمعا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ەكس- باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ بۇرىنعى كومەكشىسى -پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي مەملەكەت باسشىسىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
رۋسلان جەلدىباي ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە (2010)، ۋوريك ۋنيۆەرسيتەتىندە ( ۇلى بريتانيا) ءبىلىم العان. «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ تۇلەگى.
ەڭبەك جولى:
«قازاقستان» ۇلتتىق تەلەارناسىندا رەداكتور (2011-2012)
«الماتى» تەلەارناسىندا ءبولىم باسشىسى، پروديۋسەر (2012-2018)
ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپارات كوميتەتى ينتەرنەت كەڭىستىكتە جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە اقپاراتتىق جۇمىس جۇرگىزۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى (2018-2019)
ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2019-2020)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى (05.2020-02.2022)
ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (02.04.14.2022.2022)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (14.04.01.05.2022.2023)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (05.01.09.01.2023.2023)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەر جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى (01.09.02.17.2023.2025)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى (17.02.2025 باستاپ 29.01.2026 -جىلعا دەيىن)
ماراپاتتارى:
«دوستىق» وردەنى (2024)
وسىعان دەيىن قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن رۋسلان جەلدىباي قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلعانىن جازعان ەدىك.