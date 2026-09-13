پرەزيدەنت ەفيوپيا پرەمەر-ءمينيسترى ابي احمەدپەن كەزدەستى
نيۋ- دەلي. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر ابي احمەد كەزدەسۋدە ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، اتاپ ايتقاندا، ساياسي ديالوگتى، ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى جانداندىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
— ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە زور قۇرمەتپەن قارايمىز. ادديس- ابەباداعى تۇراقتى تۇردە قىزمەت ەتەتىن ەلشىلىگىمىز قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى العاشقى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ ءبىرى بولدى. بۇدان بولەك، قازاقستان افريكا وداعىندا بايقاۋشى ەل رەتىندە تانىلعان. سوندىقتان ءبىزدىڭ افريكاعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىمىز ايقىن ءارى ورنىقتى سيپاتقا يە. اسىرەسە، ەفيوپياعا كوزقاراسىمىز ەرەكشە. ەلدەرىڭىزبەن قارىم-قاتىناستى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىمىزدى ايتقىم كەلەدى، — دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ۇلعايتۋ ارقىلى ىسكەرلىك سەرىكتەستىكتى جانداندىرۋعا مول مۇمكىندىك بار. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار ءبىر-ءبىرىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىمەن تانىسۋ، قازاقستاندا ەفيوپيادان شاي، كوفە، سونداي-اق گۇل ونىمدەرىن جەتكىزۋگە ارنالعان حاب قۇرۋ پەرسپەكتيۆاسىن زەردەلەۋ ءۇشىن ەكى ەلدىڭ دەلەگاتسيالارىن جىبەرۋگە ۋاعدالاستى.
ابي احمەد قاسىم-جومارت توقايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن كونسترۋكتيۆتى ىقپالداستىق دەڭگەيى جوعارى ەكەنىنە توقتالدى.
— ەفيوپيا دا حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن جاقسارتىپ، مەملەكەتتىڭ ينستيتۋتسيونالدىق الەۋەتىن كۇشەيتۋدى كوزدەيدى. وسى ورايدا، قازاقستان سياقتى دوستاس ەلدەردىڭ وزىق تاجىريبەسىنە سۇيەنەمىز. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، قازاقستاننىڭ ەفيوپيادا ەلشىلىگى بار. ءبىز دە قازاقستاندا ەلشىلىگىمىزدى اشۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرامىز. بۇل بايلانىستىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، — دەدى ەفيوپيا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى.