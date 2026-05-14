پرەزيدەنت تۇركيا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز كەزىندە ەنەرگەتيكا كەشەنىنە قاتىستى ماسەلەلەرگە ەرەكشە توقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز كەزىندە ەنەرگەتيكا كەشەنىنە قاتىستى ماسەلەلەرگە ەرەكشە توقتالعانىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مۇناي-گاز نارىعىنداعى جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، وسى باعىتتاعى ىقپالداستىقتى جانداندىرۋعا ۋاعدالاستىق. Turkish Petroleum Corporation كومپانياسى قازاقستان نارىعىندا جۇمىس ىستەۋگە نيەت ءبىلدىرىپ وتىر. ءبىز مۇنى قۇپتايمىز. ەلىمىز ءىرى جوبالاردى بىرلەسە جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى. سونىمەن قاتار ءبىز تاۋ-كەن سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىز. تۇرىك كومپانيالارىنىڭ كەن ورىندارىن يگەرۋ، مەتالدى قايتا وڭدەۋ جانە قۇيما ءوندىرىسى سالاسىنداعى تاجىريبەسى مول. وسىعان وراي، باۋىرلاس ەلدىڭ كاسىپكەرلەرىن ەلىمىزدەگى ءىرى جوبالارعا بەلسەنە اتسالىسۋعا شاقىردىم. تاعى ءبىر ماڭىزدى سالا - اۋىل شارۋاشىلىعى. بۇل باعىتتا ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە Tiryaki Agro جانە Alarko Holding كومپانيالارىنىڭ جۇمىسىن اتاپ وتكىم كەلەدى. سونىمەن قاتار ءبىز تۇركيا پرەزيدەنتىمەن جاقىن ارادا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساۋداسىن ۇلعايتۋعا ارنالعان جول كارتاسىن قابىلداۋعا كەلىستىك. بۇل قادام ءداندى-داقىل ەكسپورتىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. تۇركيانىڭ زاماناۋي اگروتەحنولوگيانى كەڭىنەن قولدانىپ جاتقانى بەلگىلى. ءبىز وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىندا وزىق تسيفرلىق تاسىلدەردى قولدانۋ - زامان تالابى.
- جۋىردا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدىم. مۇنى ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن جاسالعان وتە ماڭىزدى قادام دەۋگە بولادى. ناقتىراق ايتقاندا، ءبىز ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ءاربىر وقۋشىنىڭ قارىم-قابىلەتىنە ساي بەيىمدەۋ، ولاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋ، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە وزىق تەحنولوگيانى مەڭگەرگەن پەداگوگتەردى دايارلاۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. قازاقستان جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋ سالاسىن دامىتۋدى ستراتەگيالىق باسىمدىق رەتىندە قاراستىرادى. بۇل باعىتتا ەكى ەل كاسىپكەرلەرى ءبىرقاتار تابىستى جوبالاردى جۇزەگە اسىردى. اسىرەسە، قازاق-تۇرىك سيفرلىق پلاتفورمالارىن اتاپ وتكەن ءجون. Kaspikz كومپانياسى تۇركيانىڭ Hepsiburاda كومپانياسىنىڭ جۇمىسىن جانداندىرادى. ال Freedom Holding تۇركيا نارىعىندا سيفرلىق ەكوجۇيە مەن بروكەرلىك قىزمەتتى قالىپتاستىرادى. سونداي-اق «بورسا ىستانبۇل» تۇرىك بيرجاسى مەن استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مەموراندۋمعا قول قويدى. مۇنىڭ ءبارى ەكى ەلدىڭ سيفرلىق ساۋدا سالاسىنداعى ىقپالداستىعىن ودان ءارى كۇشەيتەرى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت تۇركيانىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسياسىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگە دەيىن تۇرىك كاسىپكەرلەرى ەكونوميكامىزعا 6 ميلليارد دوللار كولەمىندە قاراجات سالدى. قازاقستاننىڭ دا باۋىرلاس مەملەكەتكە سالعان ينۆەستيتسياسى ءوسىپ، شامامەن 2,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى. قازىر ەلىمىزدە 4 مىڭعا جۋىق تۇرىك كومپانياسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - ءبىزدىڭ ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان سەرىكتەستىگىمىزدىڭ كەپىلى. سونداي-اق تۇركيا - ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى بەس ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. ەكى ەل اراسىنداعى الىس- بەرىس 8,8 پايىزعا ءوسىپ، 5 ميلليارد دوللاردان استى. ارينە، ەكونوميكامىزدىڭ الەۋەتىن ەسكەرەتىن بولساق، بۇل كورسەتكىشتى ارتتىرۋعا تولىق مۇمكىندىك بار. بۇگىن ءبىز قاتىسقالى وتىرعان قازاقستان- تۇركيا بيزنەس فورۋمى ەكى ەلدىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق ىقپالداستىعىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىز. ءبىز اشىق ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە تۇرىك ينۆەستورلارىن قولداۋعا ءارقاشان دايىنبىز. سوندىقتان تۇرىك كومپانيالارىن ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان ءىرى ستراتەگيالىق جوبالارعا اتسالىسۋعا شاقىرامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس قازاقستاندا بارلىق مەنشىك تۇرىنە كەپىلدىك بەرىلەتىنىن مالىمدەدى.
- سونىڭ ىشىندە شەتەلدىك مەنشىك پەن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعى جان-جاقتى قورعالادى. بۇعان قوسا، تۇرىك باۋىرلارىمىزعا قازاقستاننىڭ Altyn Visa باعدارلاماسىن قولدانۋعا بولادى. بۇل ۆيزانى العان كاسىپكەرلەر مەن ماماندارعا سالىق جانە كوشى-قون ماسەلەسىنە قاتىستى جەڭىلدىكتەر بەرىلەدى. قازىرگى گەوساياسي جاعدايدا كولىك-لوگيستيكا سالاسىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتا تۇسكەنى انىق. بۇگىنگى تاڭدا ەكى ەل اراسىنداعى جۇك تاسىمالى تۇراقتى دامىپ جاتىر. بىلتىر تەمىرجول ارقىلى جۇك تاسىمالى 35 پايىزعا، اۆتوكولىك ارقىلى جۇك تاسىمالى 5 پايىزعا ۇلعايدى. ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدى شىعىس پەن باتىستى جالعايتىن كوپىر دەۋگە بولادى. وسى ورتاق يگىلىگىمىزدى بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت. سوندىقتان قادىرلى رەجەپ تاييپ ەردوعان مىرزامەن ناقتى جوبالار ارقىلى «ورتا ءدالىزدىڭ» الەۋەتىن ارتتىرۋعا ۋاعدالاستىق. بۇل قوس حالىقتىڭ مۇددەسىنە تولىق ساي كەلەدى. وسى رەتتە، اۋە تاسىمالى مەن «cargo» سالاسىنىڭ ماڭىزى ەرەكشە ەكەنىن ايتا كەتۋ كەرەك. TAV Airports Holding كومپانياسى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىن ورتالىق ازياداعى لوگيستيكالىق حاب رەتىندە دامىتۋدى كوزدەپ وتىر. ءبىز بۇل جوباعا جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. سونىمەن قاتار تۇرىك ينۆەستورلارىن كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى باسقا دا جوبالارعا بەلسەنە اتسالىسۋعا شاقىرامىز. ۇكىمەتىمىز تۇركيا كاسىپكەرلەرىنە ارنايى جەڭىلدىكتەر ۇسىنۋعا ءازىر، - دەدى پرەزيدەنت.